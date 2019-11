Los pies de Jennifer Aniston delatan el paso del tiempo

Jennifer Aniston ha sido considerada por varios años una de las actrices más bellas de Hollywood. No obstante, la perfección no existe y ella, como cualquier mortal, también tiene defectos físicos.

A sus 50 años, la exesposa de Brad Pitt posee un cuerpo tonificado. Además, sigue robando suspiros como en su juventud, cuando se hizo famosa por su participación en “Friends”.

PUEDES VER: Jennifer Aniston presume su tonificada espalda en vestido negro

Jennifer Aniston

Durante una entrevista, Jennifer Aniston se sinceró sobre los procedimientos estéticos para retrasar el paso del tiempo, pues en la industria del cine o entretenimiento la imagen vale mucho.

La actriz reconoció que también se dejó tentar por métodos para mejorar su apariencia, pero no tuvo una buena experiencia y por tal motivo decidió envejecer al ritmo del tiempo y a su edad.

Jennifer Aniston

”Hace diez años recibí un tratamiento con láser para la piel. Fue demasiado agresivo. Entonces me di cuenta de que algo que funciona a corto plazo puede causar daños a largo plazo”.

“La gente piensa que me he puesto muchas inyecciones, pero ese no es el caso. No dije que no lo intenté, pero rápidamente sentí que era una pendiente resbaladiza”, agregó.

Aunque para muchos Jennifer Aniston no aparenta su edad (50 años), sus pies la delatan. Hace unos días, diversos portales internacionales han difundido algunas fotos de esa parte del cuerpo de la actriz.

En las imágenes se puede observar que Jennifer tiene los pies maltratados, con venas y envejecidos.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston y sus secretos de belleza

Jennifer Aniston dejó en claro que es una persona que opta por la simplicidad. Ella confesó que sus secretos para mantenerse en forma son comer sano y practicar deporte, exactamente el boxeo.

Jennifer Aniston

“Boxear es una forma genial de expulsar de ti la agresividad. Consigues una descarga mental de toda la basura que ves y escuchas, y tienes pequeños momentos en los que fantaseas con que realmente estás golpeando”, comentó.