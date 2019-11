Katy Perry se confiesa enamorada de Dua Lipa tras festival de música en la India

Katy Perry causó gran revuelo en las redes sociales al declararse enamorada de su colega británica Dua Lipa, ambas llegaron hasta la ciudad hindú de Mumbai para participar en un festival de música.

“Estoy enamorado de Dua Lipa (...) Ella hizo un trabajo fantástico” dijo la intérprete de “Firework” al subir al escenario luego de que la cantante británica dejara atónitos a los asistentes al Patil Stadium Nerul con su presentación en el OnePlus Music Festival.

Dua Lipa llegó a la ciudad hindú el sábado, días después de la llegada de Katy Perry, ambas han demostrado ser bastante cercanas, pues no dudaron en bromear sobre una atracción mutua a través de sus redes sociales.

Katy Perry y DulaLipa participaron en el OnePlus Music Festival

"Espectáculo escandalosamente sudoroso! ¡Mumbai definitivamente trajiste el calor, me encantó actuar para ti esta noche junto a katy Perry que me hizo efervescer de emoción en el escenario durante su set, ya que me llevó de vuelta a mí yo de 15 años en mi primer show de Katy Perry! Sigue siendo lo mismo !! AMOR ", escribió Dua Lipa en Instagram.

La intérprete de “Be The One” acompañó su mensaje con un par de fotografías de ella junto a Katy Perry, ambas con los atuendos que utilizaron para subir a los escenarios.

Por su parte, la norteamericana también dedicó un post para Dua Lipa en su cuenta oficial de Instagram, “¿Hacen envíos? KaDua o KaLipa? ok, pero en serio, una noche tan fabulosa en Mumbai para OnePlus Music Festival con Dua Lipa, gracias a todos los que desafiaron el tráfico y este calor eres el REAL”, escribió Katy Perry junto a una instantánea que muestra la química entre ambas artistas.