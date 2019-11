Johnny Depp y su desenfrenado estilo de vida a causa del alcoholismo

Johnny Depp es uno de los famosos más queridos y apreciados desde hace casi tres décadas. Su versatilidad como intérprete le ha valido el respeto de todos en la industria del cine. Sin embargo, el actor de Hollywood tiene un lado oscuro que pocos conocen, el cual lo vincula a un hombre asiduo al alcohol y con arranques de violencia hacia los demás.

Estos hechos que no dejan bien parado a Johnny Depp se hicieron más conocido (aunque eran rumores que circulaban en todo Hollywood) cuando su exesposa Amber Heard decide separarse del actor, entre otras razones, por violencia física y psicológica.

Johnny Depp ha adoptado un estilo de vida desenfrenado a consecuencia de los excesos

En la actualidad, el actor de “Piratas del Caribe” se encuentra en plena batalla legal contra la que fuera su esposa, y fuentes cercanas a Johnny Depp han revelado a “RadarOnline” que, incluso, durante este proceso, el intérprete ingiere alcohol como si de agua de tiempo se tratara.

“Johnny todavía estaba pidiendo botellas de vodka en su habitación a las 3 de la madrugada cuando tiene un evento de alfombra roja al día siguiente... estaba bebiendo alcohol durante el evento, con una taza de café ¡Fue salvaje! Su personal de seguridad tuvo que tratar de mantenerlo firme sobre sus pies”, reveló la fuente a “RadarOnline”.

Johnny Depp ha protagonizado diversos episodios para el olvido producto del alcohol

Esta misma fuente detalló que durante su estancia en Sidney, Australia, Johnny Depp estaba disgustado con la habitación de hotel que le tocó, pero que luego bromeó con esta persona asegurando que: “Está bien, porque la destruiré de todas maneras”.

El estilo de vida de “estrella de rock” le ha pasado factura no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, ya que este sería el ingrediente principal que terminó por destruir su relación con Amber Heard.

Johnny Depp y Amber Heard cuando eran esposos

En su momento, la actriz de “Aquaman” confesó haber sido víctima de violencia doméstica, acusando a Johnny Depp de ser un hombre violento. Incluso, llegó a narrar uno de estos infelices episodios:

“Al caer la noche, Johnny (Depp) me golpeó varias veces, me empujó y me tiró al suelo, me ahogó y me escupió en la cara... lanzó botellas a través de los paneles de las ventanas de una puerta de vidrio, rompiendo dos paneles y dejando vidrio por todas partes... Johnny se arrancó la ropa y en un momento estaba desnudo y descalzos, cubierto de alcohol y vidrio” afirmó Amber Heard en su declaración judicial.

Johnny Depp habría sido acusado por Amber Heard de 13 cargos de violencia doméstica

En dicho momento, Johnny Depp fue acusado por Amber Heard de 13 actos de violencia doméstica, así como asegurar la constante ingesta de alcohol y drogas sintéticas, tales como el éxtasis.

Sin embargo, y por paradójico que parezca, luego que Amber Heard acusara a Johnny Depp de violencia doméstica, el actor de Hollywood demandó a la actriz por 50 millones de dólares. Sin embargo, un tribunal obligó al intérprete de “La novena puerta” a presentar sus registros médicos, así como los informes sobre su salud mental.

Johnny Depp habría tomado la mala costumbre de presentarse en estado de ebriedad en ceremonias y alfombras rojas

Esto llevó a Johnny Depp a retirar las acusaciones contra Amber Heard, pero alegó que era él la verdadera víctima de maltrato.

En febrero de 2018, la ex pareja llegó a un acuerdo de divorcio donde Johnny Depp tuvo que pagar más de 5 millones de dólares a Amber Heard, a cambio la actriz retiraría la orden de alejamiento que tenía el actor. Sin embargo, esto no ha impedido que, de tiempo en tiempo, ambos famosos de Hollywood se envíen duros dardos públicamente.