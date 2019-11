Federico Salazar a Sheyla Rojas: “¡Es lamentable que no muerdas!"

Federico Salazar sorprendió a sus compañeras de conducción: Verónica Linares y Rebeca Escribens. En la reciente emisión de “Estás en todas”, el presentador de “América Noticias" tuvo frente a frente a Sheyla Rojas, a quien no dudó en darle un piropo en plena grabación.

El motivo de la visita de la ex chica reality en el set del noticiario fue para recoger información sobre el comportamiento de la 'Mujer sin filtro’.

“¿Qué tal es trabajar- ahora si a calzón quitado- con Rebeca Escribens?”, preguntó Sheyla Rojas a Verónica Linares, quien respondió lo siguiente: “Yo no me saco el calzón, perdona. ¡Nunca! No sé si esta loca, de repente, como es medio rallada, pero yo jamás”

En ese sentido, la conductora de “América Noticias” expuso a su compañero de trabajo sobre su comportamiento al ver a Sheyla Rojas.

“No muerdo, Federico, no muerdo”, expresó la ex chica reality al momento de saludar a la pareja de Katia Condos. De inmediato, Federico Salazar hizo sonrojar a su interlocutora con la siguiente respuesta: “¡Es lamentable que no muerdas!".

En otro momento, el periodista ‘troleó’ a su compañera Rebeca Escribens al comparar su edad con la de la expareja de Pedro Moral.

“Me vas a decir que es igual, tenerte a ti que tenerla a ella”, argumentó el conductor. “¿Cuál sería la diferencia?”, cuestionó Sheyla Rojas, mientras que Salazar respondió “varios años”.

Luego de escuchar los consejos que le dieron los presentadores de “América Noticias”, la ex chica reality fue sorprendida por el cumplido que le hizo Federico Salazar.

“Tú estás lista siempre, tú estás lista siempre, reina”, agregó.