Jonathan Maicelo revelará todos sus secretos HOY EN VIVO en “El Valor de la Verdad”

Este sábado 16 de noviembre, a partir de las 10 de la noche por la señal de Latina, tendrá lugar una nueva edición de “El Valor de la Verdad”, donde se sentará en el temible sillón rojo de Beto Ortiz el boxeador Jonathan Maicelo, quien revelará los detalles de su complicada infancia, así como contar todos los entretelones de su sonada rivalidad con David ‘Pantera’ Zegarra.

El pasado jueves 14 de noviembre, Beto Ortiz publicó en su cuenta de Instagram donde aparecía al lado de Jonathan Maicelo en el set de “El Valor de la Verdad”. Ante esto, el polémico periodista escribió la siguiente leyenda:

“O yara, kausa... Este sábado en EL VALOR... Un programa recontra alharaquito. @jonathan_maicelo en el sillón rojo”.

En otro video en publicado por Beto Ortiz en Instagram, el polémico conductor le hizo recordar las palabras que Jonathan Maicelo dijera en su momento cuando aseguró que nunca se sentaría en “El Valor de la Verdad”.

“A ver, Jonathan, tú has dicho en programas de espectáculos que acá viene la gente a desnudar sus miserias, a hablar mal de los demás y que nunca ibas a venir a El Valor de la Verdad”, ante esto, fiel a su estilo, Jonathan Maicelo replica: "No, yo nunca iba a venir a contar detalles de otras personas, no es lo mismo. Yo voy a contar mi verdad, ‘compare’, no voy a meter a terceros, voy a hablar de mí... de mis miserias”.

En el video promocional sobre la participación de Jonathan Maicelo en “El Valor de la Verdad” se presenta la pregunta ¿Peleaste lesionado contra Raymundo Beltrán en el Madison Square Garden? Ante esto, se ve a Beto Ortiz decir: “Yo estuve ahí, y te sacaron la mi***a”

Esto no gustó nada a Jonathan Maicelo quien recriminó a Beto Ortiz: “Me hiciste una reseña totalmente negativa”, a lo que el periodista replica: “Sí, porque te la merecías”, a lo que el boxeador, indignado refutó: “Tú no merecías opinar. Te vi como un mentiroso y un farsante. Fuiste a apoyarme y me diste con palo”.

En un segundo video promocional de “El Valor de la Verdad” con Jonathan Maicelo como invitado se muestra la pregunta ¿Bañaste en sangre al 'Pantera’ Zegarra más de una vez?

Ante esto, el video muestra la siguiente respuesta de parte de Jonathan Maicelo respecto a su rivalidad con David ‘Pantera’ Zegarra: “Fue tan fácil como tomar un vaso de agua, como te lo dije una vez... La cruda verdad es que peleé con él más de una vez y todas las veces que he me peleado con él, así, así de sangre...”

En un tercer video, Beto Ortiz pregunta a Jonathan Maicelo si en su infancia vendía drogas, a lo que el boxeador respondió de la siguiente manera:

“Nos daban la pasta básica en piedra. La cocinábamos, por decirlo así, la colábamos y la empaquetábamos... Nosotros cariñosamente le decíamos ‘Toffee’, para que el policía no esté de ‘sapo’... Valía S/. 0.50, era un paquetito pequeño más que para una ‘pinqueada’”.