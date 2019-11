Michelle Soifer cierra local que puso con Kevin Blow [VIDEO]

Michelle Soifer vuelve a acaparar las principales portadas de entretenimiento, debido a que cerró la hamburguesería que puso con el dominicano Kevin Blow. La participante de “El dúo perfecto” tuvo que poner en alquiler el local.

Este sería el segundo fracaso comercial de la exparticipante de “Esto es Guerra”. De acuerdo con el informe de “Magaly TV, la firme”, el establecimiento comercial Kpikua ha estado cerrado desde hace varios días y tal parece que la decisión de mantenerlo inhabilitado habría sido tomado ante la poca afluencia de público.

Michelle Soifer cierra negocio que puso con Kevin Blow. (Foto: La República)

El primer local fue una fuente de soda en Los Olivos, donde Michelle Soifer puso en marcha el negocio por unos meses. Tiempo después, la exintegrante de “Esto es Guerra” decidió cerrarlo por el mismo motivo que le orilló a sacar del mercado a la hamburguesería.

Para corroborar la noticia, el programa de “Magaly TV, la firme” se comunicó con uno de los socios del local, Kevin Blow, quien lamentó que el negocio cerrara y se mostró preocupado, ya que él invirtió parte de sus ahorros y que a su retorno a República Dominicana acordó con la popular ‘Sol’ para que ella se quedara con su parte.

“Se lo dejé todo a ella, para no complicar el negocio y que ella me deposite tipo sueldo mi parte”, reveló el dominicano.

En ese sentido, el ex de Michelle Soifer acotó que previamente a poner un restaurante acordaron que en el negocio no se iba a involucrar a la familia; sin embargo, a los pocos días Chris Soifer estaba como cajera y, fechas más tarde, empezaron los problemas porque llegaba tarde y no atendía bien a la clientela.