Eduardo Yáñez confiesa que estuvo enamorado de su madre: “La veía como mujer”

Eduardo Yáñez, conocido por tener un carácter explosivo e involucrarse en peleas, ha sorprendido con sus más recientes declaraciones en el programa “Venga la alegría”.

El actor mexicano se abrió y habló de varios pasajes de su vida, controversias, amistades y más. Sin embargo, hubo algo que llamó poderosamente la atención.

PUEDES VER: Eduardo Yáñez sorprende con revelación íntima de Angélica Rivera tras rumores de romance

Eduardo Yáñez

Eduardo Yáñez aprovechó la confianza y la amistad que mantiene con la ‘Chicuela’ (entrevistadora) para confesar que estuvo profundamente enamorado de su madre María Eugenia Luévano. Tanto era ese sentimiento que la veía como mujer y quiso formar una familia con ella.

Eduardo Yáñez

“Es una mujer del cual yo estuve enamorado. La veía como mujer. Me quería casar con ella y formar un hogar. Cuando estás chavo no piensas en cosas distorsionadas, te lo estoy diciendo como el amor puro de un ser humano a otro, con el que quieres convivir para siempre y estar para siempre a su lado, cuando se sabe que no va a ser así”, comentó el protagonista de Destilando amor”.

Pero no es la primera vez que él habla abiertamente sobre el amor que sentía por su madre. En diciembre del 2018, Eduardo Yáñez contó al programa “Ventaneando” una situación que lo puso en evidencia.

Eduardo Yáñez

“Cuando mi mamá no quiso que me bañara con ella, yo era un hombre de suicidio. Si es mi mujer, es mi mamá. Pero cuando notó que me pasaba algo raro, dijo ‘ya no te bañas más conmigo’”, comentó el actor de 59 años.

Eduardo Yáñez vio sufrir a su madre

En otra parte de la entrevista, Eduardo Yáñez contó que uno de sus hermanos murió a los 13 años cuando fue a nadar. Esto generó un gran impacto en la madre del actor.

Eduardo Yáñez

“Mi hermano se iba a convertir en sacristán y un día se fue a nadar y no salió. Mi mamá quedó en shock”, comentó.