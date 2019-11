Belinda sobre su supuesto romance con Lupillo Rivera: “Hablen lo que quieran, yo gano como siempre”

Belinda sigue evitando el tema de su supuesto romance con Lupillo Rivera, su compañero en ‘La Voz México’. Después de varias preguntas en una entrevista, la artista reiteró que no tiene nada que ver con él y que solo hablará de sus proyectos

Los rumores del acercamiento entre los artistas mexicanos surgieron cuando ambos entrenadores del programa de canto dieron algunas pistas de enamoramiento sin embargo, nunca confirmaron su relación.

Lupillo Rivera confesó que sí estuvo con Belinda y dijo que quedó perdidamente enamorado de ella, hasta mostró un tatuaje que tenía en el brazo de la cara de su amada.

“Yo conocí a Belinda en La Voz en marzo. El 27 de marzo fue un día muy bonito, especial y el 27 de agosto fue el final. Fueron cinco meses y fue una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas, nunca había amado a una mujer tanto en mi vida, así de fácil”.

Belinda evita hablar sobre su supuesto romance con Lupillo Rivera

Después de estas declaraciones, la artista dijo que no hablaría del tema y que se encuentra feliz por las cosas que está logrando: “Yo no hablo de nadie nunca, porque yo hablo por mí y de mí. Yo soy una persona que me concentro en mi trabajo, no me gusta dar de qué hablar, por eso no hablo de mí, mi vida privada o mis cosas, por eso me concentro en mi trabajo, porque a eso me dedico. Entonces que hablen lo que quieran, yo gano como siempre, estoy feliz”.

En una entrevista le preguntaron si estaba decepcionada de Lupillo Rivera por haber mencionado su supuesta relación no obstante, Belinda aseguró que no hablará sobre él y si tienen alguna pregunta que solo sea de su trabajo.

“Siempre hay personas así, yo estoy feliz con mi trabajo, no tengo nada malo que decir de nadie, nada que hablar. Hay cosas tan padres pasando a mi alrededor que es en lo único en que me puedo concentrar”, dijo la intérprete de ‘Luz sin gravedad’.

Terminó diciendo lo siguiente: “Estoy súper contenta, siempre estoy feliz con mi trabajo y mis cosas y no tengo rencor de nada”.

Belinda y Lupillo Rivera

¿Belinda y Lupillo Rivera tuvieron un romance?

De acuerdo con una fuente de la producción de ‘La Voz México’, confesó para la revista People en Español que Belinda y Lupillo Rivera sí eran enamorados y el cantante se hizo un tatuaje de su novia.

Después de escuchar estas declaraciones, la artista salió a decir que no tenía nada que ver con su compañero de trabajo y el viaje que hicieron a Estados Unidos solo fue de amigos.