Anahí de Cárdenas reaparece tras extirparse un seno: “Sintiéndome cada vez mejor”

Hace una semana, Anahí de Cárdenas entristeció a sus fans al revelar que le diagnosticaron cáncer de mama. Sin embargo, la actriz no se ha dejado vencer por esta enfermedad y así lo ha demostrado con publicaciones en su cuenta de Instagram.

Recientemente, la también modelo compartió un post en el que anunció que está progresando en su recuperación para superar por completo el cáncer de mama.

Anahí de Cárdenas

“¡No hay cosa más rica que te liberen el cuerpo de cables! ¡Ya me sacaron la vía del brazo y la epidural de la espalda. ¡Vamos a ver cómo voy con el dolor solo con pastillas y puede que hoy me vaya a mi casa! ¡Con drenes, eso si, hasta el lunes! ¡Sintiéndome cada vez mejor!”, escribió en Instagram.

Anahí de Cárdenas

Anahí de Cárdenas también aprovechó este post para pedirle a todas las mujeres que se realicen chequeos médicos anualmente, con la finalidad de que puedan detectar a tiempo cualquier tipo de cáncer.

“¡Por favor, si no te has hecho tu chequeo oncológico este año, hazlo! ¡El cáncer detectado a tiempo te salva la vida! #chequeo #oncology #checkyourboobies #chekeatustetas #poderosa #fuckcancer #fuckcancer”, añadió la artista en Instagram.

Anahí de Cárdenas anuncia que padece cáncer de mama

A través de Instagram, la actriz Anahí de Cárdenas confesó que padece de cáncer de mama y dijo que cualquier información sobre su situación la daría ella directamente.

“¡Noticias no tan buenas, pero todo se supera! Desayuno en hora de almuerzo. Primer diagnóstico: Cáncer de Mama. Espero los medios respeten mi privacidad, yo me encargaré de brindar la información como yo quiera brindarla. No voy a dar entrevistas hasta que me sienta bien como para darlas. Por favor respetar mi decisión. Gracias”, expresó la artista.

Anahí de Cárdenas: “Aún puedo ser sexy”

La actriz Anahí de Cárdenas aseguró que continúa siendo una mujer sexy, en una publicación en la que demostró que no le teme al cáncer de mama que padece.

“¡Acá pues, cada vez mejor! ¡Me levante con mucho dolor, pero ya se me pasó! ¡Puedo no tener teta, pero aún estar sexy! ¿Las medias anti trombosis están sexis no? #newnormal #fuckcancer”, expresó en Instagram.