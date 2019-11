Anahí de Cárdenas sorprendida con apoyo recibido tras confesar cáncer de mama [VIDEO]

Desde que reveló al mundo que padece cáncer de mama, Anahí de Cárdenas ha recibido el apoyo masivo no solo de sus seguidores, sino de millones de peruanos que se solidarizan con su caso. La actriz, sorprendida con este hecho, ha agradecido a todos por tus palabras de aliento, así como los regalos que muchos le han dado a causa del mal que hoy la aqueja.

Anahí de Cárdenas se ha sometido a una operación producto del cáncer de mama, terrible enfermedad que cada año toma la vida de miles de mujeres en el Perú. En sus más recientes historias de Instagram, la actriz confesó sentirse muy esperanzada de recibir mañana sábado 16 de noviembre el alta médica.

“Aquí, sintiéndome mucho mejor, más descansada. Espero que mañana me den de alta, así que nada, a cruzar los dedos, para irme a mi casa para estar con mis gatitos, mi perrita y mi novio...”

Luego de esto, Anahí de Cárdenas se mostró más que sorprendida, pero infinitamente agradecida por el apoyo masivo que ha recibido de los peruanos, de aquellos que le escriben mensajes de alientos, como de los que la han visitado para dejarlos presentes.

“Quería contarles que me siento muy agradecida. Es increíble la cantidad de mensajes de apoyo que estoy recibiendo; mensajitos, visitas, he recibido tantas visitas. Me traen chocolatitos, alfajores...”

Anahí de Cárdenas confesó en Instagram que este respaldo le ha dado más motivación para luchar y sobreponerse a esta dura lucha contra el cáncer de mamá, proceso en el que el apoyo de los seres queridos, sumado a la respuesta que tenga el organismo del paciente es más crucial.

“... No entiendo en qué momento... de verdad alucinante, toda la gente que sé que me quiere y ha venido a verme... Estoy tan agradecida con mis papás, con mis amigas, con todos en realidad. Gracias por todo este apoyo maravilloso. Y nada, pues, a lucharla, cada día más fuerte, a lucharla. Vamos mi***a que sí se pude”.