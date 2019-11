Anahí de Cárdenas: “Aún puedo estar sexy”

Redacción Fama

La actriz Anahí de Cárdenas sigue dando cátedra de valentía, al compartir su día a día en la lucha contra el cáncer de mama que inició desde el momento en que fue diagnosticada con la enfermedad a comienzos de este mes.

Ahora, la intérprete acaba de informar en sus redes sociales que salió bien de la operación a la que fue sometida, acompañando el mensaje con una fotografía en la que luce con accesorios postoperatorios, entre ellos unas medias antitrombosis.

“¡Acá pues, cada vez mejor! Me levanté con mucho dolor, pero ya se me pasó. ¡Puedo no tener teta, pero aún estar sexy! Las medias antitrombosis están sexys, ¿no?”, escribió la también bailarina en su reciente publicación de redes sociales.

Antes, De Cárdenas posteó que se encuentra “superbién” y hasta bromeó con que su condición “se debía probablemente a los analgésicos”.

“Claramente, tomándome las cosas con calma [...] ¡A meterle todo el fua a la recuperación!”, escribió ni bien salió de la cirugía.

Posteriormente, la actriz contó que ahora se someterá a un examen Oncotype, el cual mide la probabilidad de beneficiarse de la quimioterapia. Hay que recordar que hace unos días Anahí comentó que los médicos estaban estudiando la posibilidad de realizarle la quimioterapia antes de la operación.

“Nada que no se pueda manejar creo yo. Es sumamente importante no saltarse los pasos en estas cosas”, recomendó a sus miles de seguidores. En sus publicaciones de Instagram, también compartió la foto de una reunión con amigas a la que calificó como “La mejor terapia”.

Como se recuerda, a comienzos de este mes, Anahí de Cárdenas reveló a través de un video en Instagram que fue diagnosticada con cáncer de mama, luego de realizarse su chequeo médico anual.

En un acto de valentía y desprendimiento, Anahí contó a detalle cómo sucedieron las cosas, destacando la importancia de los exámenes preventivos y la necesidad de contar con un seguro que pueda cubrir el largo tratamiento de enfermedades tan costosas como el cáncer.