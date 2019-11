Jorge Benavides habría rechazado trabajar con Carlos Álvarez en la Teletón

La Teletón sigue dando mucho de qué hablar y no solo por la unión que los peruanos muestran año a año para ayudar a los que más lo necesitan, sino que está revelando el otro lado de muchos personajes reconocidos en el mundo de la televisión; el más reciente de estos, una supuesta pelea entre los cómicos Jorge Benavides y Carlos Álvarez.

Y es que, en su última edición, el diario Karibeña aseguró que se estaban realizando las coordinaciones para un encuentro entre Carlos Álvarez y Jorge Benavides, quienes debieron presentar un sketch de “Las vecinas de La Molina” teniendo como excusa la Teletón. Sin embargo, la fuente consultada por el mencionado rotativo aseguró que fue la cabeza de “El Wasap de JB” quien no quiso juntarse con el imitador.

La fuente consultada por el mencionado diario aseguró que a pesar de que se pusieron en contacto con las respectivas producciones de ambos canales, fue Jorge Benavides quien mostró su negativa de estar en el mismo escenario con su excompañero de “El especial del humor”.

“La producción de la Teletón había pedido a las producciones de Latina y ATV que JB y Carlos Álvarez, se unieran para que demuestren al público la solidaridad que existe e incentivar a la gente a donar para los niños de San Juan de Dios. Pero, dos semanas antes de la Teletón, se comunicó que Jorge ya no iba porque tenía que hacer un viaje. Para sorpresa de todos, Jorge apareció en un sketch junto a su elenco del ‘Wasap’”.

Sin embargo, la misma fuente de Karibeña revela que la producción de ATV buscó explicaciones de parte de Latina, pero estos tuvieron como respuesta: “Jorge (Benavides) realizó un viaje programado, pero en horas de la tarde de ese día”.

Sin embargo, el mencionado diario reveló que se comunicó con el productor de “El Wasap de JB”, pero que este aseguró que nunca se pactó un encuentro entre ambos cómicos.

“Yo no manejo esa información, no la he visto. No tengo conocimiento sobre ningún encuentro programado y negado por Jorge, porque él estuvo abierto apoyar... A nosotros nos tocó aparecer en pantalla a las 10 de la mañana, Jorge estuvo haciendo la secuencia del casting de la ‘tía Gloria’ y tuvimos oportunidad de compartir con algunos humoristas de otros canales”.