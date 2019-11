Tony Succar gana su segundo Grammy Latino por Productor del Año

El peruano Tony Succar ganó el Grammy Latino en la categoría Productor del Año, siendo este su segundo gramófono.

"De verdad que no sé qué decir. Siento que no me lo merezco. A todos los músicos que están aquí los admiro demasiado (…) Esto se los dedico a todos los que estamos luchando por la música. Gracias por este premio Los quiero y los amo”, manifestó el artista al recibir el premio.

Como se recuerda, el peruano también consiguió alzarse con el premio Mejor álbum de salsa gracias a su disco “Más de mi”.

Tony Succar gana el Grammy Latino por Productor del Año

El artista le dedicó el premio Latin Grammy a su familia, al Perú, a los que apoyaron en la producción de su disco y también a su abuelo de 94 años.