Taylor Swift acusa a Scooter Braun de amenazarla para no cantar en los American Music Awards 2019

En junio de este año, Taylor Swift usó sus redes sociales para comentarle a sus seguidores que el empresario Scooter Braun había comprado su antigua disquera, Big Machine, y los derechos de sus canciones por un valor de 300 millones de dólares.

Sin embargo, esta vez lo ha denunciado públicamente ya que no quiere que use su propia música causando revuelo en la industria. Taylor Swift reveló que Scooter Braun y Scott Borchetta, ejecutivo discográfico, la amenazaron para que no cantara ni uno de sus temas en los American Music Awards 2019.

PUEDES VER Lorde y su amistad con Taylor Swift que acabó tras compararla con una ‘enfermedad’

Taylor Swift está molesta por no poder cantar ni una de sus canciones

El también amigo de Justin Bieber confesó que la compra de esa disquera no tiene nada de malo y no lo hizo para fastidiarla: “No hago nada con intención maliciosa. Intento hacer las cosas por encima del tablero. Intento hacer lo correcto”.

Por medio de su Twitter, la cantante publicó una carta mencionando los por menores de la prohibición que le hicieron estos empresarios. Taylor Swift comenzó diciendo que se sentía honrada porque la reconocerían en los AMAs 2019 como ‘Artista de la década’.

Esa sería una de las razones por la que quería cantar sus canciones en una buena presentación. No obstante, comentó que Scotter Braun y Scott Borchetta le prohibieron que lo hiciera ya que ella no tiene los derechos de sus canciones antiguas.

Taylor Swift mencionó que estas dos personas se habían opuesto a que sea parte de un documental de Netflix y la única manera que la intérprete estadounidense tiene para recuperar las canciones es cancelar las re-grabaciones con otra disquera y que deje de hablar de Scooter Braun de manera pública.

Taylor Swift molesta con empresario que compró todas sus canciones

Luego de que se hicieran estos comentarios, Taylor Swift confiesa sentirse amenazada y lo hizo viral para que sus fanáticos sepan qué es lo que está pasando. La artista aseguró que está harta de esta situación y pide ayuda para poder tener los derechos de su propia música.

Los fanáticos le han demostrado su apoyo y crearon el hashtag #StandTaylorSwift para que la denuncia se haga conocida en todos lados.