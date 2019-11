Óscar Jaenada deja atrás a Luisito Rey para convertirse en Hernán Cortés [FOTOS]

El actor español Óscar Jaenada, conocido por su interpretación como Luisito Rey en Luis Miguel, La serie, dejará atrás el rol del padre manipulador y complicado del cantante mexicano para convertirse en Hernán Cortés, en 'Hernán’ la nueva producción de Amazon, History Channel y TV Azteca de la que será protagonista.

Según refiere Jaenada la culpa de que se haya interesado en la figura de Hernán Cortés la tiene su colega, el actor Javier Bardem. “La primera vez que escuché hablar con pasión y detenimiento sobre Hernán Cortés fue a Javier Bardem hace 10 años en Hawái. Estuvimos hablando sobre él y la verdad es que me pareció una historia maravillosa. Cuando se dio la oportunidad de interpretarlo me pareció tremendo por eso, porque no se ha contado la verdad. Tenemos muchos prejuicios, no sé por qué; son 500 años ya de prejuicios. Creo que es el momento ya, es el fin del silencio y creo que hay que contar lo que pasó aquí”, dice.

Como Hernán Cortés

La preparación del personaje requirió meses de lectura de los textos obligados, meterse en la piel de Cortés y visitar el Museo de Antropología e Historia para tocar los objetos que pasaron por las manos del propio Cortés. También tomó clases de lucha a caballo.

“Me siento responsable de abrir esto al pueblo, de que sepamos todos qué pasó aquí. El estar ahí, pisar las mismas tejas que pisaron ellos… Incluso recuerdo unas ruinas de un pequeño asentamiento mexicano donde retuvieron a un español y aún en una piedra hay una cruz hecha con una de sus uñas antes de ser sacrificado. Tocar esa cruz sabiendo la historia te da otra perspectiva”, afirma Jaenada. Hernán se estrena el jueves 21 de noviembre por Amazon Prime Video en modalidad binge-watch (¡aplausos!); el viernes 22 de noviembre por History Latin America y el domingo 24 por Azteca 7.