Artistas que protestaron desnudándose como Mon Laferte por una buena causa

Los Latin Grammy 2019 se llevó a cabo el 14 de noviembre y muchos de los artistas asistentes ganaron los gramófonos y el evento estuvo lleno de música. Sin embargo, la cantante que llamó la atención fue Mon Laferte quien en la alfombra roja dejó su torso desnudo mostrando el siguiente mensaje: “En Chile torturan, violan y matan”.

La imagen causó revuelo luego de que se conozca los problemas sociales y políticos que enfrenta este país. Esta no es la primera vez que la latinoamericana alza su voz de protesta pero sí fue la única en desnudarse frente a miles en la premiación.

Hacerlo es público es una de las prácticas frecuentes de varias celebridades del entretenimiento para dar a conocer la causa social por la que esperan poder colaborar y llamar la atención de los medios.

Así como Mon Laferte tomó esa decisión, Khloé Kardashian e Irina Shayk también lo hicieron en algún momento. La campaña PETA que se creó para concientizar a las personas a no usar pieles de animales para vestirse, reunió a muchas artistas entre modelos, cantantes y actrices.

Entre ellas se encontraba la mexicana Kate del Castillo, P!nk, Alicia Silverstone, Pamela Anderson y Olivia Munn. Las famosas que se sumaron a una protesta por una causa social son las siguientes:

Irina Shayk

La ex pareja de Bradley Cooper pidió que liberara a las 276 niñas nigerianas secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram.

Irina Shayk

Khloé Kardashian

Una de las hermanas mayores de la familia Kardashian Jenner hizo topless para mostrar su apoyo a la campaña PETA.

Khloé Kardashian

Olivia Munn

La modelo, al igual que Khloé Kardashian, también se desnudó por PETA.

Olivia Munn

Eva Mendes

La pareja del actor Ryan Gosling posó completamente desnuda y de espaldas para PETA.

Eva Mendes

Melanie Brown

La ex integrante de las ‘Spice Girls’ se tomó una foto en blanco y negro para concientizar a las personas sobre el cáncer de mama.

Melanie Brown

Alicia Silverstone

La actriz estadounidense posó desnuda para evitar que las personas maten indiscriminadamente a los animales.

Alicia Silverstone

Miley Cyrus

La artista quiso crear conciencia sobre el melanoma descubriéndose el torso.

Miley Cyrus

Mon Laferte y su protesta por Chile

Después de ganar un Grammy Latino, Mon Laferte confesó en su discurso lo mal que se siente tras las protestas de Chile que están incontrolables por el mal trato de los policías hacia las personas:

“Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena, que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha. No detendrán nuestra lucha, hasta que se haga justicia”.