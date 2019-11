Mon Laferte gana Latin Grammy 2019 como Mejor Álbum de Música Alternativa

Latin Grammy 2019 EN VIVO | Esta noche, la cantante Mon Laferte se llevó el premio a Mejor Álbum de Música Alternativa en la ceremonia previa a los Latin Grammy de la presente edición.

La intérprete chilena se levantó de su asiento entre un mar de aplausos para recibir el galardón que reconoce su desempeño artístico del último año. Laferte, con un traje sobrio, agradeció el triunfo y dedicó el premio a Chile.

Mon Laferte disputó el gramófono con otros talentosos artistas tales como: Alex Anwandter, Babasónicos, Bandalos Chinos, Marilina Bertoldi.

“Quiero darle las gracias a mi equipo de trabajo. Este álbum lo hicimos en una toma donde no editamos nada”, expresó sobre el escenario tras recibir el Latin Grammy.

Luego, leyó una décima a pedido de su colega Chingadera que refleja el sentir sobre la crisis social que afronta Chile.

“Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa por cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala que no escucha, no detendrá nuestra lucha hasta que se haga justicia”.

Eres gloriosa, merecedora de todo lo bueno. Me erizaste la piel con tu mensaje para nuestro país, siempre presente.

Gracias @monlaferte ❤️🇨🇱 pic.twitter.com/OUL3kKHYk0 — Andrea ‎⍟ (@Andreaa_DL) November 14, 2019

Como era de esperarse, los seguidores de la compositora chilena la felicitaron en las redes sociales y le reconocieron su humildad.