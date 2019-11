Mónica Cabrejos arremete contra su productora tras llegada de Jonathan Maicelo a “Válgame”

El programa “Válgame” anunció este jueves que está confirmado la visita de Jonathan Maicelo al set del programa este lunes. Sin embargo, la noticia no fue del buen gusto para una de las conductoras, quien manifestó su desagrado tras el anuncio.

Mónica Cabrejos estuvo en contra de la presencia de Jonathan Maicelo en el programa, pues consideró una falta de respeto tras todas las ofensas que recibió semanas atrás cuando se comunicaron con él vía telefónica.

"Yo no sé por qué le damos pantalla a un sujeto que nos ha menospreciado, nos ha vapuleado, nos ha insultado en el programa. Creo que respetos guardan respetos y nosotros mismos tendríamos que en este momento no darle más pantalla", sostuvo la psicóloga de profesión.

Mónica Cabrejos en Instagram.

Pese a que fue respaldada por Janet Barboza y Kathy Sheen, quienes estuvieron de acuerdo en negarle el acceso al deportista peruano, el Zorro Zupe prosiguió anunciando al nuevo invitado.

“Mientras yo esté sentada en este programa, Jonathan Maicelo no va a venir. A mí no me interesa que el señor sea boxeador, que él es así, que su forma de ser. A mí me respetan. Y él no va a pisar este set mientras yo esté aquí”, indicó Mónica Cabrejos, manteniendo firmeza a su postura.

Mónica Cabrejos advierte a su productora

De pronto, arremetió contra su productora, Susana Umbert, en señal de protesta. “Si la señora productora de este programa dice que viene Maicelo el lunes, significa que ella comparte la misma opinión y los mismos insultos que él”, exclamó.

A mí no me parece gracioso lo que ha dicho sobre mí. Yo sí siento que a mí me insultó... Esto lo digo en serio: Si Maicelo viene, yo me voy", sentenció la conductora de televisión.

Mónica Cabrejos en Instagram.

Como se recuerda, Jonathan Maicelo estuvo en “El valor de la verdad”, donde tuvo un altercado con el escritor Beto Ortiz. En ese sentido, los panelistas de “Válgame” presentaron un informe de los comentarios detrás de cámaras del ‘chalaco’.