Janet Barboza molesta con Karla Tarazona por revelar pelea con Miguel Bayona [VIDEO]

El set de “Válgame”, entre otras cosas, se ha caracterizado por los constantes dimes y diretes que protagonizan sus conductores. La más recurrente de estas polémicas es Janet Barboza, quien esta vez fue duramente atacada por Karla Tarazona quien reveló una pelea con Miguel Bayona, lo cual causó tremenda molestia en la popular ‘rulitos’.

Todo sucedía de manera regular en el set del programa de Latina, cuando de pronto Janet Barboza toma la palabra para contar que asistió a una recepción con Karla Tarazona. La ‘rulitos’ fue acompañada de Miguel Bayona, pero detalló que la ex de Christian Domínguez estaba al lado de un misterioso caballero.

El set de "Válgame" fue escenario de una nueva pelea

“Fuimos invitadas a un coctel, un lugar súper bonito por Primavera. Y tuve la oportunidad de conocerlo (haciendo referencia a la persona que acompañaba a Karla Tarazona que se mostraba incómoda) … guapísimo. Está muy guapo, amiga…”

En eso Janet Barboza, se percata del rostro adusto de Karla Tarazona y haciendo poco eco de sus gestos, prosigue: “Ay, está molesta, karlita. Tenía que decirlo, amiga”.

Janet Barboza molestó a Karla Tarazona revelando que sale con una persona nueva

Ante esto, Karla Tarazona decidió responder a Janet Barboza, pero no dando su opinión sobre las palabras de la ´rulitos’, sino optando por revelar un hecho que durante dicho coctel protagonizaron la conductora de “Válgame” y su pareja Miguel Bayona.

“Pensé que tenía amigas. Pensé, solamente pensé… Pero, así como la señora Janet está presta a contar lo que sucedió el día de ayer, me imagino que contará cómo fuimos testigos de su discusión con su pareja o, de repente, su ex (pareja)”.

Karla Tarazona decidió responder contando la pelea de Janet Barboza con Miguel Bayona

Este dato dado por Karla Tarazona impresionó al ‘Zorro’ Supe y a Mónica Cabrejos. El primero comentó “con razón ya no viene nunca”, a lo que la exconductora del “Al sexto día” agregó: “Con razón Janet está con esa cara”, pero el polémico personaje replicaría en forma sarcástica: “No, siempre tiene la misma (cara)”.

Janet Barboza, visiblemente afectada por las palabras de Karla Tarazona, decidió hacer un mea culpa, pero no sin antes expresar que no está de acuerdo con que esta contara un detalle personal de su relación amorosa.

“Bueno, Karla, la verdad es que yo he dicho algo que pensé que no te podría molestar...” en eso, Karla Tarazona interrumpe para decir: “Ay, yo también he dicho algo que pensé que no te iba a molestar”.

Pero Janet Barboza, tratando de no perder la calma, dejó en claro que se trata de dos temas diferentes:

El panel de "Válgame" preguntó a Janet Barboza si en verdad había terminado su relación con Miguel Bayona

“No, Karla, son diferentes situaciones. Estás hablando de algo que a mí, en lo personal, sí me está afectando, que no me es fácil de hablar. Estás hablando de una relación en la que tengo mucho tiempo y no me imaginé que decir que conocí al caballero que hoy en día está intentando robar tu corazón, te iba a llevar a hacer ese tipo de cosas”.

Karla Tarazona decide no responder a las palabras de Janet Barboza. Pero en ello intervienen el resto de conductores de “Válgame” que preguntan a la ‘rulitos’ si ha terminado su relación con Miguel Bayona.

Karla Tarazona llamó "hipócrita" a Mónica Cabrejos por mostrarse preocupada por la situación sentimental de Janet Barboza

“Lo único que diré respecto a ese tema delicado, muy personal y lo que esté pasando entre Miguel y yo lo vamos a arreglar él y yo”.