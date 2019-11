Gian Marco felicita a Tony Succar: “larga vida a tu talento y música”

View this post on Instagram

😭 No tengo palabras , sólo demasiado emoción y agradecimiento ... #MasdeMi mejor disco de Salsa 2019, gracias academia @latingrammys y a todos los miembros, un sueño hecho realidad , felicidades a todos los nominados y ganadores. mi primer Grammy para mi Oyichan abuelo de 94 años que no pudo estar conmigo por salud, y para todo el PERU 🇵🇪!! Tengo demasiada gente que agradecer!! Esto está recién comenzado, los amo!! Sigan en sintonía con los #latingrammys vamos a ponerle sabor esta noche!!! #letsgo #godfirst #blessings