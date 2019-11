Ethel Pozo furiosa por mentiras de Christian Domínguez: “Soy buena persona, pero no tonta”

Involucrado en un nuevo problema. Christian Domínguez decidió no aparecer en el programa “El show después del show” luego de que anunciara en sus redes sociales que si estaría para hablar de todo.

La conductora de televisión Ethel Pozo tomó unos minutos para enviarle un mensaje a Christian Domínguez por mentir y no decir la verdad sobre su deseo de aparecer en el programa que se emite por América TV.

Ethel Pozo, la hija de Gisela Valcárcel, manifestó que es una persona bueno, pero no tonta. Señaló que no es amiga del cantante de cumbia y que no comparte muchas de sus actitudes que lo han involucrado en polémicas por su vida amorosa y presuntas infidelidades.

“La verdad, yo siempre he dudado de la palabra de Christian, y creo que el Perú lo sabe, porque no comparto muchas de sus actitudes. Siempre hay una palabra, la lealtad. El que traiciona lo puede hacer en muchas otras ocasiones, en amistades, en compromisos, en contratos con la orquesta. ¿Y qué pasa con la palabra? Soy una persona buena, pero no tonta. Sé que no vino aquí porque prefiere estar en otro programa”.