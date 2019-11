Anahí de Cárdenas tras operación: “Puedo no tener teta, pero aún estar sexy”

Anahí de Cárdenas le da batalla al cáncer de mama, por lo que tuvo que someterse a una operación para extirparse el seno. A través de Instagram, la actriz se mostró optimista tras salir de la intervención quirúrgica.

“¡Acá pues, cada vez mejor! Me levanté con mucho dolor, pero ya se me pasó. ¡Puedo no tener teta, pero aun estar sexy! Las medias anti trombosis están sexys, ¿no?”, escribió la también bailarina en su reciente publicación de redes sociales.

Anahí de Cárdenas

En la instantánea se puede observar a Anahí de Cárdenas con todos los accesorios postoperatorios: drenaje hemovac a presión negativa, un catéter epidural en la espalda para tratamiento del dolor, una vía periférica en su brazo y unas medias anti trombosis.

Un día antes, la actriz utilizó su perfil de Instagram para informar a sus admiradores sobre la intervención a la que tuvo que someterse para neutralizar el cáncer de mama.

Anahí de Cárdenas

“¡Y salí! Me siento súper bien, serán los analgésicos probablemente, pero claramente tomándome las cosas con calma. El doctor me dijo que a las 6 p.m me paran, si quiera para dar una vueltita a mi cama, porque ‘la cama mata’. Así que a meterle todo el fua a la recuperación! ¡El ganglio salió sano! Así que ahora se hace el examen de oncotype para ver que sigue. Gracias por sus mensajes, los quiero. Gracias al Dr. Vigil, al Dr. Gomez, el Dr. Lopez y el doctor anestesiólogo- que ahorita estoy con lagunas y no recuerdo su nombre- y a todo el staff médico que me ha tratado con tanto cariño. ¡Son todos unos cracks!”, se aprecia el texto que plasmó Anahí de Cárdenas luego de ser intervenida.

En ese sentido, la intérprete nacional agradeció a sus miles de fans por la preocupación que le demuestran en las redes sociales, así como en los mensajes directos que le envían a Instagram.