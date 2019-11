Susan Ochoa se pronuncia tras no participar en la Teletón 2019 [VIDEO]

Susan Ochoa no estuvo presente en la Teletón 2019, así como Tula Rodríguez, Maju Mantilla, Ricardo Rondón, Carloncho y más figuras de los programas reality de América TV, estas últimas figuras de “En boca de todos” habrían brillado por su ausencia debido a problemas de su productora Pro TV contra GV Producciones, según indicó el programa “Magaly TV, la firme”.

Pese a que estuvo presente en el spot de la Teletón 2019 junto a otras cantantes, la ‘Voz de Pátapo’ nunca se le vio durante las 23 horas maratónicas del evento benéfico en pro de los niños de la clínica San Juan de Dios.

De acuerdo con el programa “Válgame”, Susan Ochoa habría declarado para el medio La Karibeña, donde afirmó que ella había participado en los preparativos de la Teletón 2019, creyendo que iba a estar el día principal de la recaudación.

“Me alegra que hayan logrado la meta por los niños, que es lo principal, pero en el fondo me sentí triste porque también tengo mis seguidores y hubiera sido bonito estar ahí apoyando. Pero vi que en la Teletón estaban los demás que grabaron el tema, pero no quisieron o no me tuvieron en cuenta”, manifestó la intérprete de “Ya no más”.

Según se manejaba en diversos medios de comunicación, Susan Ochoa habría estado en la pauta de la Teletón 2019, así como Tula Rodríguez, pero al final ni una de las involucradas aparecieron en el escenario principal del evento que logró superar la meta propuesta para la presente fecha.

De momento, la ‘Voz de Pátapo’ ha preferido expresar lo que quiso por el evento en pro de los niños de la clínica San Juan de Dios, pero evitó dar los detalles del por qué no estuvo presente.