Sharon Stone señala que fue engañada para quitarse la ropa interior en “Bajos Instintos”

Sharon Stone asistió hace unos días a los premios GQ Men of the Year Awards celebrados en Komische Oper en Berlín, Alemania, donde recibió el reconocimiento como Mujer del Año.

Tras recibir el galardón, se refirió a la icónica escena en la cinta “Bajos Instintos”, donde mostró su parte íntima. La actriz se sentó ante el público y habló sobre su amarga experiencia con el director Paul Verhoeven, a quien acusó de haberla engañado para quitarse la ropa interior.

Sharon Stone y su reconocimiento como Mujer del Año.

“Hace algunos años, antes de que se nos permitiera ser quienes somos en nuestros pequeños pueblos, yo estaba sentada en un estudio cuando mi director (Paul Verhoeven ) me dijo: ‘¿Me puedes pasar tus bragas?, porque se ven en la escena y no deberías llevarlas, pero no se verá nada’. Y yo dije: ‘Claro’. No sabía que ese momento cambiaría mi vida”, señaló la celebridad de Hollywood.

Fue en ese momento que Sharon Stone emuló la polémica escena del cruce de piernas.

Sharon Stone recrea la escena de "Bajos Instintos"

“¿Se sienten empoderados? Puede ser que no. Hagámoslo de nuevo (…) Todos y cada uno de ustedes tendrán un momento como el que yo tuve, un momento que cambiará sus vidas. Pueden darse cuenta de que está pasando, o puede que no. Pero les digo que lo tendrán, si es que no lo tuvieron ya, y van a ser responsables de ello. La gente les hará preguntas muy difíciles, si aún no se las han hecho”, comentó la actriz.

“Les diré que fue muy difícil lo que pasé después de que yo sólo hiciera esto (simple y llanamente, descruzar las piernas). Así que les quiero dar las gracias por elegirme la Mujer del Año porque hubo un tiempo en el que yo sólo era un chiste”, agregó.

Sharon Stone contó que se enteró que sus partes íntimas iban a salir en la cinta poco antes de su estreno en Cannes. Según su testimonio, abofeteó al director y entró en pánico por haberla humillado de tal manera.

Sharon Stone saltó a la fama gracias a "Bajos Instintos"

Sharon Stone: Paul Verhoeven jura que no engañó a la actriz

Durante un homenaje que le rindió el Festival de Cine de Marrakech, en diciembre de 2016, Paul Verhoeven aseguró que Sharon Stone sí era consciente que grabarían su parte íntima.

Sharon Stone en "Bajos Instintos 2".

“Cuando le propuse la escena mientras cenábamos, vi un brillo demoníaco en sus ojos y me dijo enseguida que sí, sin pensárselo dos veces. Cuando rodamos la escena hice que todo el mundo saliera del plató, incluido Michael Douglas. Sólo estábamos ella, yo, y Jan de Bont, el realizador de Speed, que entonces era mi director de fotografía. Sabía muy bien lo que estábamos haciendo. Luego dijo que no sabía que estábamos filmando su vagina, pero es falso. Y, además, justo antes de rodar la escena me regaló sus bragas, aunque eso siempre se le olvida de decirlo”, señaló.