Rodrigo González sobre Gisela Valcárcel: “Tú quieres abarcarlo todo”

Los rumores que afirman que Gisela Valcárcel vetó a Tula Rodríguez entre otras figuras televisivas de la Teletón, continúan generando polémica en el mundo del espectáculo, donde la mayoría de programas vienen abarcando el tema desde las distintas perspectivas de sus conductores. El exconductor Rodrigo González no fue la excepción y utilizó sus redes sociales para dar su opinión.

El popular ‘Peluchín’ se animó a dar algunos consejos a la conductora de “El dúo perfecto” pues cree que se esfuerza por tratar de ser perfecta, “Gisela, si la gente no va a dejar de pensar que eres una buena presentadora, buena o mala persona porque aceptes que hay cosas que uno no están evolucionado para perdonar", dijo la exfigura de Latina sobre el distanciamiento entre la popular ‘Señito’ y Tula Rodríguez.

"Lo que pasa es que tú quieres abarcarlo todo diciendo que eres buena presentadora, buena cristiana, buena samaritana y todo, pero no se puede todo en la vida. Uno es ser humano y está bien que tú no quieras juntarte con una persona, que en su momento como tú declaraste, se metió en tu matrimonio”, agregó Rodrigo González.

El amigo de Gigi Mitre cree que los rumores del veto de Tula Rodríguez son ciertos y le pidió a Gisela Valcárcel que “no se haga la despeinada”.

Rodrigo González critica a Gisela Valcárcel tras llamada a Magaly Medina

“Tienes que aceptar que sí salió de ti y no hacerte la despeinada y no hacerte la que yo no sé por qué me llaman para salir en esa foto, cuando tú sabes que todas las decisiones que se toman uno a uno, quién va a salir al aire, quién va compartir escenario contigo, a quién le vas a dar el pase, porque recuerda que en una Teletón tampoco te vaciló que Beto Ortiz te diera pase y también fuiste a hacer un poco de bulla”, acotó.

Por último, ‘Peluchín’ le pidió a la figura de Amériva TV que se muestre frontal y honesta y que no pretenda ser siempre la conductora perfecta, “Es momento de aceptar que uno es humano y que hay cosas que no nos gustan pues”, finalizó.