Filtran canción de Eminem donde denigra a Rihanna

Por diez años Eminem hizo de todo para que una canción, donde denigró a su amiga Rihanna, jamás saliera a la luz. Sin embargo, la controversial letra se difundió, desatando la indignación de muchos seguidores de la cantante de 31 años.

Hace una década, el famoso rapero creó un tema donde dejaba mal parada a ‘Riri’. En el material, el artista señaló que su colega contagió de una enfermedad venérea a Chris Brown.

Pero eso no fue todo, en otra parte de la canción, Eminem defendió a Brown y justificó la paliza que le dio a Rihanna en el 2009 cuando eran pareja.

La filtración del material musical se dio a conocer esta semana. En dicha canción, Marshall Bruce Mathers III dice lo siguiente: "No estoy jugando, Rihanna, ¿de dónde salió tu V.D. (enfermedad venérea)? ¿En...?".

Y continúa: "Permítanme poner mis dos centavos: por supuesto que me pongo del lado de Chris Brown. Yo también la golpearía si me infectara".

Cabe mencionar que la canción se llama “Things get worse” (Las cosas empeoran) y fue lanzada en 2011, censurando la parte donde se refería a Rihanna.

Los insultos a la barbadense no vieron la luz en esos años, pues incluso Eminem colaboró con Rihanna al siguiente año en la famosa canción” Love the way you lie” y luego en “The Monster” en 2013.

Ante la polémica desatada, el medio estadounidense The Guardian contactó al representante de Eminem, quien verificó la veracidad de la canción pero que descartó que el rapero pensara eso de su amiga y colega.

“Esta es una filtración de algo que tiene más de 10 años. Después de que Eminem lo grabó, lo desechó y lo reescribió. Obviamente, él y Rihanna tienen una gran relación”, dijo su mánager, Dennis Dennehy.

El día que Chris Brown golpeó a Rihanna

En 2009, salieron a la luz unas fotos del rostro golpeado de Rihanna. La cantante fue brutalmente agredida por su novio de aquel entonces, Chris Brown, pero al poco tiempo lo perdonó.

“Esto no es fácil. Fue avergonzante, humillante, doloroso. Yo perdí a mi mejor amigo, fue como si todo lo que tenía se perdiera en una noche y no lo pudiera controlar”, comentó Rihanna durante una entrevista.