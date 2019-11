Mario Cimarro se casará con modelo 21 años menor que él [VIDEO]

¡Hasta el más macho de los machos se enamora! El actor Mario Cimarro, conocido por protagonizar la recordada telenovela ‘Pasión de Gavilanes’, anunció su pronto compromiso de bodas con su actual pareja.

El cubano realizó el pedido de mano a su novia, la modelo eslovaca Broni Gregus, en una romántica ceremonia privada en las cataratas del Iguazú, en Brasil.

La noticia se dio a conocer gracias a que el galán de telenovelas publicó el anuncio en su red social. “Llega un momento, después de buscar minuciosamente, su alma, mirar, viajar, hablar, mirar a los ojos, detenerse, meditar y celebrar, comprometerse, ¡especialmente si ella dice que sí!”, escribió Cimarro.

Asimismo, la influencer europea realizó en su Instagram. En el post se aprecia un video donde Broni Gregus muestra su anillo de compromiso junto a la mano de su prometido, bajo la leyenda “U will forever be my always @mariocimarro” (“siempre serás mi siempre, @mariocimarro”).

La pareja se lleva 21 años de diferencia, pero eso no es impedimento para hacer alarde de su amor. Anteriormente, Mario Cimarro había anunciado a Broni Gregus como “el amor de su vida” en el programa ‘Baila Conmigo Paraguay’, donde se desempeñaba como jurado.

La carrera de Mario Cimarro

Cimarro protagonizó diversas telenovelas en su vida artística. Algunas de las más conocidas son “Gata Salvaje” (2002), “La usurpadora” (1998), “El cuerpo del deseo” (2005), y “Mar de amor” (2009).

Sin embargo, sería en el año 2003 cuando alcanzaría la fama internacional al protagonizar la exitosa ‘Pasión de Gavilanes’. Esta producción de RTI Televisión, Caracol Televisión y Telemundo contaba la historia del amor y drama de los tres hermanos Reyes y las tres hermanas Elizondo. Cimarro interpretaba a Juan Reyes Guerrero.

La última producción de la que participó Mario Cimarro fue 'Vuelve temprano’, una telenovela mexicana del año 2016 donde interpretó a ‘Antonio Avelica’.