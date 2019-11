Mónica Cabrejos critica a Beto Ortiz tras invitar a Jonathan Maicelo en “EVDLV”

Fuertes declaraciones. En la última emisión de “Válgame” se presentó un informe sobre el detrás de cámaras de la aparición de Jonathan Maicelo en “El valor de la verdad”, conducido por Beto Ortiz, y un adelanto del mismo.

Tras terminar dicha nota, Mónica Cabrejos mostró su indignación por la actitud del boxeador. La nueva conductora de “Al sexto día” recordó el altercado que tuvo con el deportista peruano hace unos días, en el que recibió ofensas y fuertes adjetivos, así como siendo minimizada en vivo.

Foto: Captura.

“Yo no sé por qué le damos pantalla a un sujeto que nos ha menospreciado, vapuleado, insultado en el programa. Respetos guardan respetos. Y nosotros tendríamos que, en este momento, no darle más pantalla”, exclamó Mónica Cabrejos.

Sus compañeras del espacio televisivo también estuvieron de acuerdo con sus declaraciones. Janet Barboza y Kathy Sheen apoyaron la postura de la psicóloga. Sin embargo, el 'Zorro' Zupe le recalcó la aparición de Maicelo dentro del magazine de entretenimiento.

“A mí no me interesa que el señor sea boxeador. A mí me respeta. Y él no va a pisar este set mientras yo esté aquí. Yo no sé cómo Beto Ortiz lo sienta en su sillón después de todo lo que ha dicho Maicelo y yo soy testigo de la amistad de ambos”, arremetió la conductora de “Válgame”.

Como se recuerda, Jonathan Maicelo es el próximo personaje público que se sentará en el temido sillón rojo de “El valor de la verdad”. En un adelanto del programa, el boxeador tuvo una calurosa discusión con Beto Ortiz por motivo de una reseña que el periodista escribió sobre su amigo.