Liam Payne revela que tuvo pensamientos suicidas: “Tengo la suerte de estar aquí todavía”

Liam Payne contó que cuando era integrante de la banda “One Direction” llegó a tener pensamientos suicidas. “La fama es como tener una extraña crisis de mediana edad. Tengo la suerte de estar aquí todavía”, reveló el artista británico.

Estas declaraciones las brindó durante una entrevista con el programa “Straight Talking”. Cuando el presentador le pidió más detalles, Liam prefirió no ahondar en ello. “Yo no puedo profundizar. Yo no estoy en paz con esto...”, dijo.

“Afortunadamente tengo fantásticas personas a mi alrededor. Cuando las cosas se te empiezan a acumular, pueden atraparte, solo tú puedes controlarlo. Tienes que seguir adelante”, continuó. “Piensas que habrá otro obstáculo en un par de meses, simplemente necesitas continuar. Siempre he salido bien, incluso en las situaciones más oscuras”, sostuvo sobre sus problemas de salud mental.

El cantante también habló sobre su relación con Cheryl Cole, la madre de su hijo llamado “Bear”. “Nos llevamos bien, hay tantas cosas que compartimos en la vida”, dijo. “Espero que esté bien, se lo merece. Es una gran madre, trabaja duro, se merece encontrar la felicidad”.

Actualmente, el exmiembro de One Direction mantiene una relación con la modelo Maya Henri. Sin embargo, durante un tiempo fue relacionado con Naomi Campbell, quien es mayor que él por 23 años. El cantante contó que ella solo es una amiga.

Finalmente, Liam Payne hizo una sorprendente revelación sobre la boy-band. “Creo que volveremos a estar juntos”, admitió, “pero no depende de mí. Estoy en paz con eso. Algunas personas aún no han hecho las paces y persiguen sueños diferentes”, dijo.