Latin Grammy 2019: Maluma, Karol G y la ausencia de otros reggaetoneros

La edición número 20 de los Latin Grammy se realizará este jueves 14 de noviembre en el MGM Grand Arena en Las Vegas y es considerado uno de los eventos más grandes donde se reúne a la mayoría de exponentes de la música latina.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención de la premiación es la protesta de los artistas de reggaetón por no haber sido nominados en muchas de las categorías. El lema ‘Sin reggaetón no hay Latin Grammy’ la inició Daddy Yankee subiendo una foto a sus redes sociales tachando con rojo un gramófono.

“A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a mucho de mis colegas. Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y RESPETO", escribió en la descripción.

Latin Grammy 2019

No obstante, el intérprete de ‘Que tire pa’ lante’ se solidarizó con sus compañeros. A fines de septiembre, la Academia lanzó los candidatos nominados y en esa lista no estaba Maluma ni Anuel AA.

La celebración se vio opacada por el reclamo de estos cantantes ya que aseguran que es raro que no estén considerados en las categorías principales como ‘Álbum del año’ o ‘Artista del año’.

Maluma fue uno de los que a través de sus historias de Instagram mostró su malestar: “Una desilución bien cabrona no tener siquiera una nominación a los Latin Grammy, tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi VIDA. El dúo que hice con Madonna, cantando en español. Definitivamente se queda uno confundido y sin saber qué pensar. Lo único que me queda claro es que el premio más grande es ver conciertos a reventar y un público que te quiere”.

Latin Grammy

Ante el revuelo que causó este movimiento que se convirtió en tendencia en Twitter con el hashtag #SinReggatonNoHayLatinGrammy, la Academia Latina emitió un comunicado confesando que no tiene nada en contra del género sino que las nominaciones se rigen por votación.

“Los Latin Grammy lideró la tarea de reconocer al reggaetón en varias categorías, adaptándose a la revolución de la música. Sigue un estricto proceso de votación”, aseguró uno de los miembros aclarando que ninguna persona está manipulando los votos.