Gianmarco se pronuncia tras perder galardón en los Latin Grammy 2019

Se le fue de las manos. El cantautor nacional Gianmarco Zignago utilizó sus redes sociales para dirigirse a sus seguidores por no haber sumado un galardón de los Latin Grammy para el Perú.

El artista peruano estuvo nominado a Mejor Álbum Cantautor por su disco “Intuición”, del cual se desprenden temas como “Sácala a bailar”, “Nadie más que tú” y “Bésame”.

Gianmarco se mostró orgulloso del reconocimiento a su disco y a las personas que lograron que “Intuición” fuera tomada en cuenta por la Academia Latina de la Grabación.

“Esta vez no pudo ser. Orgulloso y feliz de lo que he logrado hasta hoy. No tengo el #LatinGrammy pero los tengo a todos ustedes. Gracias por hacer de #Intuición uno de los mejores discos de mi carrera. Esto recién comienza”, tuiteó Gianmarco el jueves 14 de noviembre.

Esta vez no pudo ser.

Orgulloso y feliz de lo que he logrado hasta hoy.

No tengo el #LatinGrammy pero los tengo a todos ustedes.

Gracias por hacer de #Intuición uno de los mejores discos de mi carrera.

Esto recién comienza👊🏼💥🎸🎶 pic.twitter.com/soL2Vid64e — Gian Marco (@gianmarcomusica) November 14, 2019

Quien se quedó con el Grammy Latino por Mejor Álbum Cantautor fue la cantante puertorriqueña Kany García por su disco “Contra el viento”. Sus seguidores expresaron su felicidad en las redes sociales.

"@kanygarcia gana el #LatinGRAMMY al mejor álbum cantautor por 'Contra el viento"", tuiteó la agencia AP.

La boricua también compitió contra Albita por “Acústico”, con “Amor presente” de Leonel García y “Algo de ritmos” de Kevin Johansen.

Kany García agradeció a Gianmarco

Tras el anuncio de su nuevo logro musical, Kany García subió al escenario y se mostró agradecida con quienes la apoyaron con todo el trabajo relacionado a su álbum.

En su discurso, la puertorriqueña de 37 años le dedicó su premio a Gianmarco, a quien le une una gran amistad.