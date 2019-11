Latin Grammy 2019 EN VIVO: fecha, hora, canal y lista de nominados

Falta poco para dar inicio a los Latin Grammy 2019, que, como es costumbre, reunirá a grandes estrellas de la música latina como Rosalía, Alejandro Sanz, Marc Anthony, Bad Bunny, Juanes y más. Además, dicha ceremonia, que celebrará su edición número 20, contará con la presencia de los peruanos Gianmarco, Eva Ayllón, Tony Succar y Septeto Acarey.

Uno de los galardones más especiales de la velara es el de Persona del Año que, en esta ocasión, recaerá sobre Juanes.

Asimismo, Thalía también vivirá una ocasión especial, pues los Latin Grammy le ha preparado un homenaje.

¿Cuándo y dónde son los Latin Grammy 2019?

Los Latin Grammy se llevará a cabo el jueves 14 de noviembre en el MGM Garden Arena de Las Vegas.

¿En qué horario y canal ver los Latin Grammy 2019?

La ceremonia más importante que celebra la música latina comenzará a las 8 de la noche. No obstante, los canales empezar a transmitirlo una hora antes, para mostrar a los artistas en la alfombra rojo y, como es costumbre, saber las expectativas tanto de los invitados como los nominados.

Univisión y TNT son los canales oficiales para transmitir la gala de música. Asimismo, la cuenta oficial de Facebook de los Latin Grammy transmitirá en vivo el evento.

Cabe mencionar que Univisión compartirá su señal a más de 80 países en sus plataformas digitales como Facebook, Twitter y Univisión Radio.

Lista de nominados a los Latin Grammy 2019

Grabación del Año

1. Marc Anthony/ Parece viernes

2. Andrés Calamaro/ Verdades afiladas

3. Vicente García/ Ahí, ahí

4. Juan Luis Guerra 4.40/ Kitipun

5. Juanes Featuring Alessia Cara/ Querer mejor

6. Juanes Featuring Lalo Ebratt/ La plata

7. Rosalía/ Aute Couture

8. Alejandro Sanz y Camila Cabello /Mi persona favorita

9. Alejandro Sanz/No tengo nada

10. Ximena Sariñana/ Cobarde

Álbum del Año

1. Paula Arenas/Visceral

2. Rubén Blades/ Paraíso Road Gang

3. Andrés Calamaro/Cargar la suerte

4. Fonseca/ Agustín

5. Luis Fonsi/ Vida

6. Rosalía/ El mal querer

7. Alejandro Sanz/ #ElDisco

8. Ximena Sariñana/ ¿Dónde bailarán las niñas?

9. Tony Succar/ Más de mi

10. Sebastián Yatra/Fantasía

Canción del Año

1. Pedro Capó/ Calma

2. Tiago Iorc/ Desconstrução

3. Rubén Blades/ El País

4. Juan Luis Guerra/ Kitipun

5. Alejandro Sanz y Camila Cabello/ Mi persona favorita

6. Alejandro Sanz/ No tengo nada

7. Kany García & Tommy Torres/ Quédate

8. Juanes Featuring Alessia Cara/ Querer mejor

9. Sebastián Yatra Featuring Reik/Un año

10. Fonseca/ Ven

Mejor Nuevo Artista

1. Aitana

2. Burning Caravan

3. Cami

4. Fer Casillas

5. Chipi Chacón

6. Elsa y Elmar

7. Greeicy

8. Juan Ingaramo

9. Paulo Londra

10. Nella

Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo

1. Ricardo Montaner/ Montaner

2. Morat/ Balas perdidas

3.Rosalía/ El mal querer

4. Alejandro Sanz/ #ElDisco

5. Sebastián Yatra/Fantasía

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

1. Paula Arenas/ Visceral

2. Cami/ Rosa

3. Camila/Hacia adentro

4. Fonseca/ Agustín

5. Pavel Núñez/ Sentimientos

Mejor Canción Pop

1. Leonel García/ Bailar

2. Paula Arenas/Buena para nada

3. Alejandro Sanz y Camila Cabello/Mi persona favorita

4. Rosalía/Pienso en tu mirá

5. Fonseca/ Ven

Mejor Fusión/Interpretación Urbana

1. Bad Bunny/ Tenemos que hablar

2. Pedro Capó & Farruko/ Calma (Remix)

3. ChocQuibtown, Zion & Lennox, Farruko Featuring/ Pa’ Olvidarte (Remix)

4.Daddy Yankee Featuring Snow/Con calma

5. Sech Featuring Darell/ Otro trago

Mejor Álbum de Música Urbana

1. Anitta/Kisses

2. Bad Bunny/ X100pre

3. De La Ghetto/Mi movimiento

4. Feid/19

5. Sech/ Sueños

Mejor Canción Urbana

1. Ozuna/baila, baila, baila

2. De La Ghetto Featuring J Balvin/Caliente

3. Rosalía & J Balvin Featuring El Guincho /Con altura

4.Sech Featuring Darell/Otro trago

5. ChocQuibtown/Pa’ Olvidarte

Mejor Álbum de Rock

1. A.N.I.M.A.L /Una razón para seguir

2. Arawato/Arawato

3. Carajo/ basado en hechos reales

4. Molotov/MTV Unplugged: El desconecte

5. Draco Rosa/Monte sagrado

Mejor Álbum Pop/Rock

1. Andrés Calamaro/Cargar la suerte

2. Jumbo/ Manual de viaje a un lugar lejano

3. David Lebón/ Lebón & Co.

4. Leiva/Nuclear

5. Taburete/ Madame ayahuasca

Mejor Canción de Rock

1. Rodrigo Crespo/Conectar

2. Leiva Featuring Enrique Bunbury y Ximena Sariñana /Godzilla

3. Arawato/Nirvana

4. El cuarteto de nos/Punta cana

5. Andrés Calamaro/ Verdades afiladas

Mejor Álbum de Música Alternativa

1. Alex Anwandter/Latinoamericana

2. Babasónicos/Discutible

3. Bandalos Chinos/Bach

4. Marilina Bertoldi/Prender un fuego

5. Mon Laferte/Norma

Mejor Canción Alternativa

1. David Aguilar/ Causa perdida

2. Ile/ Contra todo

3. Kevin Johansen/ Cuentas claras

4. Babasónico/La pregunta

5. Los Amigos Invisibles/Tócamela

Mejor Álbum de Salsa

1. Maite Hontelé/Cuba linda

2. Mario Ortiz All Star Band/ 55 Aniversario

3. Eddie Palmieri/Mi luz mayor

4. Quintero’s Salsa Project/Nuestro hogar

5. Tony Succar/Mas de mi

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

1. Checo Acosta/Checho Acosta 30 (En vivo)

2. Diego Daza y Carlos Rueda/Esto que dice!

3. Juan Piña/ Para mis maestros con respeto

4. Puerto Candelaria & Juancho Valencia/Yo me llamo cumbia

5.Varios Artistas/Raíces

Mejor Álbum Tropical Tradicional

1. Andrés Cepeda/ Andrés Cepeda Big Band (En vivo)

2. Olga Cerpa y Mestisay/ Vereda tropical

3. Yelsy Heredia/Lo nuestro

4. Aymée Nuviola/ A journey through cuban music

5. Septeto Acarey/La llave del son

Mejor Álbum Contemporáneo/Fusión Tropical

1. Iván Barrios/ Barrios de mi tierra (canciones de Rubén Blades)

2. Vicente García/Candela

3. Juan Luis Guerra 4.40/Literal

4. Ilegales/Tropicalia

5. Milly Quezada/Milly & Company

Mejor Canción Tropical

1. Septeto Acarey Featuring Luis Enrique/El afortunado

2. Juan Luis Guerra 4.40/Kitipun

3. Tony Succar Featuring Angel López/Mas de mi

4. 8 y Más Featuring Rubén Blades/Subiendo y bajando

5. Andrés Cepeda & Dayhan Díaz /Vivir es complicado

Mejor Álbum Cantautor

1. Albita/Acústica

2. Kany García/Contra el viento

3. Leonel García/Amor presente

4. Kevin Johansen/Algo ritmos

5. Gian Marco/Intuición

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

1. El Bebeto/Mi persona favorita

2. Alex Fernández/Sigue la dinastía…

3. Vicente Fernández/Más romántico que nunca

4. Flor De Toloache/Indestructible

5. Christian Nodal/Ahora

Mejor Álbum de Música Banda

1. Saul El Jaguar Alarcón/ Para que no te lo imagines

2. Banda Los Sebastianes/ A través del vaso

3. El Mimoso/ 25 años Vol 1

4. La explosiva banda de maza/ un tributo al sol

5. Edwin Luna y La Trakalosa De Monterrey/ Me hiciste un borracho

Mejor Álbum de Música Tejana

1. El Plan/Siete

2. Lucky Joe/ Tu príncipe

3. Elida Reyna y Avante/Colores

4. David Lee Rodriquez/Así me enseñaron

5. Vidal/Nunca te rindas

Mejor Álbum de Música Norteña

1. Bronco/Por más

2. Buyuchek/Las canciones de la abuela

3. Calibre 50/Mitad y mitad

4. Intocable/percepción

5. La Maquinaria Norteña/Amo

Mejor Canción Regional Mexicana

1. Bronco/Alguien mejor que yo

2. Flor De Toloache/Besos de mezcal

3. Christian Nodal/De los besos que te di

4. Christian Nodal/No te contaron mal

5. Alex Fernández/Te amaré

Mejor Álbum Instrumental

1. BALANCE

Gustavo Casenave

2. SAXOFONES LIVE SESSIONS

Cuban Sax Quintet

3. FOLIA DE TREIS

Blaxtream

4. UNBALANCED CONCERTO FOR ENSEMBLE

Moisés P. Sánchez

5. YO SOY LA TRADICIÓN

Miguel Zenón Featuring Spektral Quart

Mejor Álbum Folclórico

1. 48 AÑOS DESPUÉS

Eva Ayllón

2. DE MAR Y RÍO

Canalón De Timbiquí

3. ORINOCO

Cimarrón

4. ¡VA POR MÉXICO!

Luis Cobos Con The Royal Philarmonic Orchestra & El Mariachi Juvenil Tecalitlán

5. TIEMPO AL TIEMPO

Luis Enrique + C4 Trio

Mejor Álbum de Tango

1. MARRÓN Y AZUL

Daniel Binelli y Nick Danielson

2. ROTO

Enrique Campos

3. ATÍPICO

Bernardo Monk

4. REVOLUCIONARIO

Quinteto Astor Piazzolla

5. RADIOTANGO

Pablo Ziegler Chamber Quartet

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

1. TURNING PAGES

Claudia Acuña

2. ELEMENTAL

Branly, Ruiz & Haslip

3. DOS ORIENTALES

Hugo Fattoruso & Tomohiro Yahiro

4. RIO - SÃO PAULO

André Marques

5. JAZZ BATÁ 2

Chucho Valdés

Mejor Álbum Cristiano (En Español)

1. TODO PASA

Juan Delgado

2. MI VIAJE (EN VIVO)

Danilo Montero

3. LLUVIAS DE BENDICIÓN

Gabriela Soto & Big Band

4. PADRE MIO

Ricardo Torres y Su Mariachi

5. ¿QUIÉN CONTRA NOSOTROS?

Alex Zurdo

Mejor Álbum Cristiano (En Portugués)

1. GENTE

Priscilla Alcântara

2. SAGRADO

Adriana Arydes

3. GUARDA MEU CORAÇÃO

Delino Marçal

4. PRETO NO BRANCO 3

Preto No Branco

5. 360º

Eli Soares

Mejor Álbum de Música Latina Para Niños

1. LUCES, CÁMARA, ACCIÓN

Claraluna

2. ¡ALEGRÍA!

Sonia De Los Santos

3. BUENOS DIAZ

The Lucky Band

4. BIM BOM BAM!

Payasitas Nifu Nifa

5. CANTA LAS LETRAS

123 Andrés

Mejor Álbum de Música Clásica

1. AMERICA

Claudio Constantini; Francisco Moya, album producer

2. ÁRBOLES DE VIDRIO

Edith Ruiz; Edith Ruiz, album producer

3. CUBA: THE LEGACY

National Symphony Orchestra Of Cuba; Enrique Pérez Mesa, conductor; Yalil Guerra, album producer

4. REGRESO

Samuel Torres & La Nueva Filarmonía; Ricardo Jaramillo, conductor; Danilo Álvarez, Ricardo Jaramillo & Samuel Torres, producers

5. SOLOSH

Orquesta Sinfónica De Heredia; Eddie Mora, conductor; Carlos Pipo Chaves & Eddie Mora, album producers

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

1. ANAÍ ROSA ATRACA GERALDO PEREIRA

Carlos Lima, engineer; Carlos Lima, mixer; Carlos Lima, mastering engineer (Anaí Rosa)

2. BACH

Zac Hernández & Jerry Ordoñez, engineers; Jack Lahana, mixer; Chab, mastering engineer (Bandalos Chinos)

3. EL MAL QUERER

El Guincho & Brian Hernández, engineers; Jaycen Joshua, mixer; Chris Athens, mastering engineer (Rosalía)

4. ENCONTROS

Roger Freret, engineer; Marcelo Sabóia, mixer; Ron McMaster, mastering engineer (Antonio Adolfo Featuring Orquestra Atlantica)

5. MONTANER

Jan Holzner, David Julca, Jonathan Julca, Jon Leone, Carlos Fernando López, Ricardo López Lalinde, Yasmil Marrufo, Darío Moscatelli, Jorge Palacio & Tainy, engineers; Jaycen Joshua, mixer; Mike Bozzi,

Productor del Año

1. ANDRÉS TORRES, MAURICIO RENGIFO

- Ay Corazón (Cali y El Dandee) (S)

- Balas Perdidas (Morat) (A)

- Cobarde (Ximena Sariñana) (S)

- Fantasía (Sebastián Yatra) (A)

- La Plata (Juanes Featuring Lalo Ebratt) (S)

- Perdón (David Bisbal Featuring Greeicy) (S)

- Quiero Volver (Tini) (A)

- Serenata (Mike Bahía) (S)

- Si Tú Te Vas (Ximena Sariñana) (T)

- Suave y Sutil (Paulina Rubio) (T)

- Teléfono (Remix) (Aitana Con Lele Pons) (T)

- Todo En Mi Vida (Ximena Sariñana) (T)

- Vida (Luis Fonsi) (A)

- Volver A Verte (Fonseca Featuring Cali y El Dandee) (T)

2. JULIO REYES COPELLO

- Back In The City (Alejandro Sanz Con Nicky Jam) (T)

- #Eldisco (Alejandro Sanz) (A)

- Libre (Diana Fuentes) (T)

- Mi Persona Favorita (Alejandro Sanz Con Camila Cabello) (T)

- No Tengo Nada (Alejandro Sanz) (T)

- Nostalgia (Daniela Brooker) (A)

- Oxígeno (Malú) (A)

- Visceral (Paula Arenas) (A)

- Yo Te Extraño (Sebastián Yatra) (T)

3. RAFA SARDINA

- Fandango At The Wall: A Soundtrack For The United States, Mexico, And Beyond (Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra) (A)

- Indestructible (Flor De Toloache) (A)

- Volver (Plácido Domingo & Pablo Sainz Villegas) (A)

4. TONY SUCCAR

- Amante Del Amor (Raul Stefano) (S)

- El Alacrán (Eric Chacón & Tony Succar) (S)

- El Ritmo De Mi Corazón (Gian Marco Featuring Grupo 5, Tony Succar) (S)

- Imprevisto (Raices Jazz Orchestra, Pablo Gil & Tony Succar) (S)

- Mas De Mi (Tony Succar) (A)

- Tonada De Succar (Eric Chacón & Tony Succar) (S)

- Vai La Vai La (Tony Succar Featuring Marcelo Amaro, Tuti & Nelson Arrieta) (S)

5. JUAN PABLO VEGA

- Conexión (Juan Pablo Vega) (A)

- ¿Dónde Bailarán Las Niñas? (Ximena Sariñana) (A)

- En Medio De Este Ruido (Kurt) (A)

- Fuimos Amor (Esteman) (T)

- Sofía (Mario Bautista) (S)

- Vida De Mis Vidas (Santiago Cruz y Vicente García) (T)

¿Cómo son las votaciones en los Latin Grammy 2019?

Los usuarios o seguidores de los Latin Grammy solo deben ingresar a la página web de la ceremonia, donde automáticamente aparecerán las categorías y nominados.

Haciendo clic en ‘vote’ se registrará la votación.

¿Qué presentaciones y quiénes estarán en los Latin Grammy 2019?"

Ricky Martin, quien ha aparecido en reiteradas ocasiones en el evento, será el presentador oficial de los Latin Grammy. Él contará con el apoyo de Paz Vega y Roselyn Sánchez.

Sobre las presentaciones musicales se confirmaron las participaciones de Alejandro Sanz, Rosalía, Leiva y Aitana, Anitta, Beto Cuevas, Calibre 50, Carlos Rivera, Draco Rosa, Fito Paez, George Noriega, Leonel García, Milly Quezada, la española Natalia Jiménez, Olga Tañón, Prince Royce, Reik y el peruano Tony Succar.