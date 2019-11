Kiss en Lima: entradas salen a la venta con precios desde 253 soles

Las entradas para el esperado concierto de Kiss en Lima, estarán disponibles a partir de la medianoche de este viernes 15 de noviembre.

Si quieres saber cuánto cuesta asistir a uno de los conciertos más esperados del 2020, no dejes de leer la siguiente nota.

Como adelantó la organización oficial, el recital de la legendaria banda estadounidense tendrá lugar el sábado 2 de mayo a las 9:00 P.M. en el local Arena 1 ubicado en la Costa Verde.

El evento se llevará a cabo como parte de la gira ''The End of the Road World Tour'', que marca la despedida de los escenarios de Kiss tras más de 45 años de carrera musical.

Kiss

Las entradas saldrán a la venta online durante la medianoche de este viernes 15 de noviembre a través de Teleticket, mientras que en los módulos de atención se podrá acceder a ellas de las 9:00 A.M. del sábado 16 de noviembre. Se espera una masiva respuesta por parte de los fanáticos de Kiss.

El recinto estará dividido en cuatro zonas destinadas al público: VIP, tribuna derecha (numerada), tribuna izquierda (numerada) y preferencial, siendo 253 soles el precio de esta última.

Kiss

Para los fanáticos que deseen garantizar un asiento numerado en la zona de tribunas, el costo de las entradas es de 352 soles. Mientras que las entradas VIP, para ver a la banda desde una posición más cercana, tienen el valor de 489 soles.

Este será el segundo concierto que darán Gene Simmons, Paul Stanley, Eric Singer y Tommy Thayer en Lima y conmemora los 10 años desde aquella primera presentación.

De acuerdo a lo que señaló la famosa banda de rock, esta última gira estará dotada de espectaculares efectos como explosiones, sangre, fuegos artificiales y elementos característicos del estilo de Kiss.

Se trata de una oportunidad única para ver por última vez a una de las banda de rock más influyentes de las últimas décadas, quienes cuentan con más de 100 millones de discos vendidos alrededor del mundo.