Kim Kardashian es una de las empresarias más exitosas del mundo. A sus 38 años, la esposa de Kanye West ha creado un imperio, pues, luego de saltar a la fama de la forma más humillante posible (filtración de un video sexual), ella aprovechó la atención que le pusieron para empezar con sus negocios a través de Instagram.

Hace poco, la hermana de Kylie Jenner sacó a la venta las famosas fajas ‘Skims’, que en un principio se llamó ‘Kimono’, el cual generó polémica y se vio en la obligación de cambiarla.

Kim Kardashian saca a la venta cinta adhesiva para usarse como ropa interior

Kim Kardashian reveló que se aventuró a la creación de dichas prendas porque las que usaba con frecuencia no se amoldaban a su cuerpo, generándole incomodidad. Fue así que lanzó al mercado las fajas que, en cuestión de horas, se agotaron.

Ahora, la empresaria quiere ir más allá con su compromiso de comodidad, pero con el galomur que la caracteriza.

Kim Kardashian lanza nuevo producto.

Kardashian acaba de lanzar un producto que sirve para reemplazar el brasier. El producto llamado “body tape” viene en diferentes tonalidades y sirve para realzar el busto naturalmente a la hora de lucir escotes.

“Este material es perfecto porque no arranca la piel al retirarlo como sí sucede con la cinta aislante que yo solía utilizar. Siempre acababa con roces y quemaduras que tardaban un montón de tiempo en desaparecer", explicó Kim en un vídeo compartido en el perfil de Instagram de ‘Skims’.

Cabe mencionar que esta técnica la viene practicando la socialité hace varios años. En un episodio de “Keeping up with the Kardashian”, Kim Kardashian reveló que usaba cinta adhesiva para levantar sus senos tras convertirse en mamá.

Kim Kardashian quiere que sus clientas se sientas cómodas al momento de lucir escotes.

¿Cuántos seguidores tiene Kim Kardashian en Instagram?

Kim Kardashian es una de las celebridades estadounidenses más influyentes del mundo. Es por ello que no es de extrañar que en su cuenta oficial de Instagram cuente con 151 millones de seguidores.