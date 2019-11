Isabel Acevedo publica fotografía con joven tras beso de Christian Domínguez y Pamela Franco

Las imágenes del beso entre Christian Domínguez y Pamela Franco vienen generando gran revuelo en las redes sociales debido a que hace pocos días ambos intérpretes negaron la existencia de un romance. Sin embargo, las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina evidencian todo lo contrario, pues fueron captados besándose y bailando muy cariñosos en actitud de pareja.

A pocas horas de la difusión del ‘ampay’, la bailarina Isabel Acevedo hizo una curiosa publicación en su cuenta oficial de Instagram, lo que ha generado suspicacia entre los usuarios de las redes sociales.

La popular ‘Chabelita’ compartió una fotografía donde aparece bailando muy contenta con un misterioso joven durante la celebración de su cumpleaños número 26 en un conocido restobar de San Isidro.

Foto captura: Instagram Isabel Acevedo

A pesar de no haberse pronunciado directamente, ‘Chabelita’ ha demostrado en más de una oportunidad, que se encuentra concentrada en las actividades que más le gusta realizar y en su salón de belleza.

Cabe señalar que durante su participación en una secuencia del programa “En boca de todos", la mejor amiga de Isabel Acevedo la delató afirmando que en su viaje a México conoció a un nuevo galán, quien le estaría enviando detalles.

Isabel Acevedo descarta definitivamente regresar con Christian Domínguez

La bailarina Isabel Acevedo manifestó durante una entrevista que no le volvería a dar una oportunidad a su expareja Christian Domínguez y aseguró que no ve las noticias para no enterarse nada sobre los constantes ‘ampays’ del líder de la Gran Orquesta Internacional y la “Alma Bella” Pamela Franco, con quien le habría sido infiel.

Christian Domínguez y Pamela Franco son captados por "Magaly TV la Firme"

“La verdad ni siquiera me doy cuenta, yo trato de estar enfocada en mí. La verdad es que no leo las noticias para estar bien y tranquila. Como te digo, estoy super dedicada en trabajar, trabajar y trabajar”, señaló.