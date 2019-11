Gisela Valcárcel se queda en América TV tras rumores de su renuncia

Gisela Valcárcel continúa en el ojo de la tormenta tras los rumores que afirman que vetó la participación de varias figuras televisivas en la última edición de la Teletón, entre ellas a Tula Rodríguez, Magaly Medina y Beto Ortiz, quienes brillaron por su ausencia en el evento benéfico.

A raíz de la polémica desatada, la periodista Mónica Cabrejos afirmó en “Válgame” que la conductora de "El dúo perfecto” estaría tan incómoda con la situación que está evaluando la opción de dar un paso al costado y renunciar a América TV.

Sin embargo, este panorama fue desmentido por la misma Gisela Valcárcel, quien utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus miles de seguidores, las grabaciones de la preventa de América Televisión con el productor Choca Mandros y la conductora Sheyla Rojas.

“Ahí vamos, video preventa, aquí estamos justamente grabando preventa ¿Qué toca ahora?”, señaló la figura televisiva mientras hacía bromas con el conductor de “Estas en todas”. De esta manera, Gisela deja constancia de su permanencia en el canal donde viene trabajando desde hace varios años.

Cabe señalar que Gisela Valcárcel ha negado en todo momento haber vetado a Tula Rodríguez del evento benéfico, a pesar de ello, Mónica Cabrejos reveló una conversación entre el gerente de América Televisión y el productor de Pro TV, donde se refieren a la popular ‘Señito’ como una de las ‘anclas’ de la casa televisiva.

Incluso, la conductora se comunicó con el programa de Magaly Medina para dar sus descargos sobre el veto de artistas en la jornada de solidaridad, “Quiero decirte que yo me enteré que no iba todo el equipo de ProTV el viernes, ni siquiera me enteré bien. Yo me he terminado de enterar recién el sábado. Debe haber existido algo más entre la gente del canal y la productora”, aseveró Gisela Valcárcel en conversaciones con la ‘Urraca’.