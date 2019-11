Exprisionero Claudio Narea, se pronuncia sobre crisis en Chile

Claudio Narea, el emblemático exintegrante del grupo Los Prisioneros, se pronunció a través de sus redes sociales sobre la jornada de paro nacional del pasado 12 de noviembre en Chile, que resultó con un muerto por atropello y 325 personas detenidas por saqueos a lo largo de ese país. “Está muy bien participar en marchas y exigir cambios, pero algunos se volvieron locos”, escribió el músico en su cuenta de Twitter.

Según el guitarrista que en 2009 publicó su autobiografía Mi vida como prisionero, donde cuenta sus memorias como integrante de la banda Los Prisioneros: “sobran saqueadores e incendiarios, faltan líderes creíbles que puedan acabar con el caos y llevarnos a una nueva normalidad”.

Narea, que ese mismo año se presentó como candidato a diputado en las elecciones parlamentarias por el partido Izquierda Cristiana, sin éxito, asegura que “no sacamos nada de esto si después salen los milicos a la calle. Participo en marchas y actos contra la represión. No he parado de informar y opinar contra Sebastián Piñera y su mal manejo. Estoy con manifestantes heridos por los pacos”, acota.

Además agrega: "Esto no me impide ver que así como vamos no llegamos a ningún lado, excepto a tener milicos en la calle. Piñera no entiende, no da respuestas. El único camino posible es Asamblea Constituyente (pero no le cabe en la cabeza) y luego reparar todo el daño que han hecho al país los políticos, empresarios, jueces corruptos”.