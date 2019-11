Rebeca Escribens llama “pedazos de adefesio” a conductores de “EEG” en divertido sketch

Los conductores y los competidores de “Esto es Guerra” sorprendieron a los televidentes con una divertida escena cuando Rebeca Escribens se presentó en el programa para participar del segmento “Dilo cantando”.

La presentadora de “América Espectáculos” ingresó al set de reality y tuvo un efusivo recibimiento por parte de ‘Los Guerreros’, tras lo cual lanzó un polémico comentario hacia Gian Piero Díaz y Mathías Brivio.

“Ven como me quieren pedazo de adefesio. ¿Ustedes me están presentando o me están denunciando?”, dijo. “Yo dije que venía por orden, porque ustedes dos no hacen ni miércoles”, añadió la también actriz, fiel a su estilo.

Al ver el escándalo que armó en “Esto es Guerra”, el ‘Tribunal’ aseguró que Rebeca Escribens “cacarea como una gallina” por las mañanas.

Luego de ello, Rafael Cardozo reafirmó lo mencionado y agregó que la animadora “y se ríe como una bruja”, por lo que la actriz se sacó uno de los zapatos y empezó a perseguir al brasileño.

Sin embargo, todo se trató solo de una broma que Rebeca Escribens le hizo a todas las figuras de “Esto es Guerra”.