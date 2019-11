Rebeca Escribens llama “pedazos de adefesio” a conductores de “EEG” en divertido sketch

Los conductores y los competidores de “Esto es Guerra” sorprendieron a los televidentes con una divertida escena cuando Rebeca Escribens se presentó en el programa para participar del segmento “Dilo cantando”.

La presentadora de “América Espectáculos” ingresó al set de reality y tuvo un efusivo recibimiento por parte de ‘Los Guerreros’, tras lo cual lanzó un polémico comentario hacia Gian Piero Díaz y Mathías Brivio.

“Ven como me quieren pedazo de adefesio. ¿Ustedes me están presentando o me están denunciando?”, dijo. “Yo dije que venía por orden, porque ustedes dos no hacen ni miércoles”, añadió la también actriz, fiel a su estilo.

Al ver el escándalo que armó en “Esto es Guerra”, el ‘Tribunal’ aseguró que Rebeca Escribens “cacarea como una gallina” en su programa por las mañanas.

Luego de ello, Rafael Cardozo reafirmó lo mencionado y agregó que la animadora “se ríe como una bruja”, por lo que la actriz se sacó uno de los zapatos y empezó a perseguirlo.

Sin embargo, todo se trató solo de una broma que Rebeca Escribens le hizo a las figuras de “Esto es Guerra”.