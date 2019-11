“No solo soy fotos”: Vania Bludau habló de su batalla contra el hipotiroidismo, depresión y ansiedad

La modelo Vania Bludau utilizó su cuenta de Intagram para confesar a sus seguidores que su vida no gira en torno a lo que muestra a través de sus redes sociales, sino que tiene una batalla constante contra el hipotiroidismo y los transtornos de depresión y ansiedad que padece.

La ex chica reality reveló cómo logró a bajar más de 10 kilos para llegar al peso con el que se sentía conforme. Antes, agregó, tuvo que pasar por un “proceso” donde logró “reconocer y aceptarse”.

“Al inicio de este proceso de bajar de peso me obsesioné con sesiones exahustivas de cardio todos los días por casi un año. No bajé de peso de milagro o porque me dieron unas pastillas mágicas. Bajé más de 10 kilos en el lapso de un año, no en un mes, como tal vez se pueda hacer “mágicamente””, escribió Vania Bludau.

Vania Bludau

La modelo, en un segundo post, se refirió también a su lucha contra la ansiedad, que le genera episodios en los que tiene unos “ataques incontrolables por comer”.

“Soy una persona que padece de ansiedad y muchas veces eso me lleva a comer o a veces a no comer. ¿Ansiedad de qué? No tengo la respuesta.", escribió Bludau para sus seguidores.

Sobre la depresión contó que existen días en los que se siente feliz y otros en los que puede estar en “modo zombie”. Aclaró que su mensaje no busca que sientan compasión hacia ella o que la entienda, sino que se trata de una necesidad de expresarse.

“No busquen respuestas en los demás, cuando el cambio debe empezar por ustedes mismo”, finalizó la modelo peruana.