Rodrigo González sobre Gisela Valcárcel: “Cada vez que alguien le da la contra, ella lo minimiza”

Tras el revuelo que causó la llamada de la conductora Gisela Valcárcel al programa de Magaly Medina para aclarar los rumores sobre el veto de Tula Rodríguez en la Teletón por parte de la conductora de “El duo perfecto”, a quien tildó de “Dueña y señora de la Teletón”, Rodrigo González no pudo evitar dar su opinión sobre este inesperado encuentro.

‘Peluchín’ le dio la razón a Magaly Medina y afirmó que Gisela Valcárcel tiene la costumbre de minimizar a cualquier persona que se atreva a darle la contra. “Vieron como decía Susan Prieto en vez de decir Susan Ochoa, haciendo como que no la conoce, minimizándola como si no la conociera. Eso es lo que hace cuando alguien le da la contra”, afirmó Rodrigo González a través de sus historias de Instagram.

Además, la ex figura de Latina pidió que la conductora de América TV aclare qué fue lo que realmente pasó entre ella y la productora de Pro TV durante la organización de la última edición de la Teletón.

Susan Ochoa

Al igual que la ‘Urraca’, Rodrigo González también cree que Gisela Valcárcel sí se dio cuenta de la ausencia de Tula Rodríguez, sin embargo, ella sostuvo no haber notado el detalle. “Ella dice ‘acá no ha pasado nada, yo no me enteré’, pero como no se va a enterar. Gisela no subestimes a la gente, no te pases”, reclamó el amigo de Gigi Mitre.

Por otro lado, Rodrigo González admitió que Gisela Valcárcel sobresalió durante la última edición del evento benéfico,“Ella rema como nadie, su presencia es fundamental y básica, eso es innegable. Hay que ser mezquino para no reconocerlo. Gisela maneja bien las emociones. Que plomazo (aburrido) sería todo sin ella. No podemos discutir que tiene un buen fin”, agregó.