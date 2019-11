Melissa Klug demandará a Jefferson Farfán por incluir a sus hijos en película

Melissa Klug reaccionó al traíler de la película de Jefferson Farfán, “La Foquita: El 10 de la calle” y no tuvo los mejores comentarios al respecto.

La empresaria fue invitada a “El show después del show” y cuestionó la presunta aparición de sus hijos en la cinta del amigo de Yahaira Plasencia. Asimismo, reveló que sus abogados ya iniciaron acciones legales al respecto.

“Creo que no, yo creo que no estoy”, empezó diciendo Melissa Klug sobre si su personaje aparecerá en la cinta del futbolista.

Esta revelación provocó que Ethel Pozo consultara cómo hizo la producción de la cinta “para borrar 11 años de la vida de Farfán”, a lo que la ‘Blanca de Chucuito’ dijo: “No sé cómo hicieron. Me imagino que el director y el guionista decidieron”.

“A mí no me han consultado. Es más no sé creo que ahí salen episodios donde salen mis hijos y nosotros tenemos un acuerdo donde ellos no deben de figurar”, indicó.

“A mí nadie me ha pedido permiso (Recién me acabo de enterrar) Nadie me pidió permiso. No he recibido ninguna carta ni nada, pero bueno eso ya mi abogado ya lo está viendo”, advirtió.

Melissa Klug resaltó la escena en la que el actor que interpreta a Jefferson Farfán aparece abrazando a tres niños y sobre todo en la que figura cargando un bebé en brazos.

“Es más cuando él (Farfán) se va al PSV, mi hijo nació en Holanda, pero creo que tiene manta rosada”, señaló.

Sobre si esperará que la película se estrene para imponer alguna querella contra Jefferson Farfán, la empresaria dijo que “sus abogados ya se está encargando”.

“Si me hubieran pedido permiso (...) Creo que si el guionista o productora me hubieran preguntado porque yo compartí su vida con 11 años, desde que él se fue a Holanda”, agregó.

“Pero están dos menores de edad, entonces donde ambos hemos firmado un acuerdo tuvo que pedirme permiso y yo autorizar. Es como si yo expusiera a mis hijos en este programa", acotó Melissa Klug sobre la película deJefferson Farfán.