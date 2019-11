Kendall Jenner sufre por no poder ocultar las cicatrices del acné en su cara

Considerada una de las modelos más bellas del mundo, Kendall Jenner compartió en Instagram un video donde se le puede ver mostrando su rostro sin el uso de los filtros de la popular red social.

Kendall Jenner publicó un video en Instagram donde se le puede ver el rostro al natural, sin maquillaje y sin filtros. La modelo intentó mostrar sus aretes y terminó mostrando su piel.

Ella dejó ver las secuelas del acné que aún siguen presentes en su cara, además de las cicatrices que no puede ocultar.

Recordemos que Kendall Jenner se convirtió en imagen de una conocida marca de limpieza facial, que también tiene productos para prevenir la aparición del acné.

El tratamiento que inició hace varios meses no habría dado resultado. Una de las soluciones que ha encontrado es evitar usar maquillaje en sus días libres.

La modelo sufrió porque días previos a su gran debut en la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show tuvo un fuerte brote de acné.

Incluso, en las fotos del detrás de cámaras del show se pudo ver las marcas que tenía en la piel Kendall Jenner.

Kendall Jenner envía mensaje sobre su acné

“Estar insegura acerca de mi acné me dio una piel gruesa, pero nunca desearía esa sensación sobre alguien, así que después de probar innumerables opciones, encontré algo que me ayudó a mantener una piel clara para mí”, escribió la modelo en Instagram.

En uno de los episodios del reality “Keeping Up With The Kardashians”, Kendall Jenner no pudo ocultar las lágrimas al narrar los difíciles momentos que le tocó vivir por culpa del acné, el cual tiene desde adolescente.

A diferencia de sus otras hermanas, ella es la que más ha sufrido por este brote en su piel y que le ha podido generar algunos inconvenientes en su trabajo.