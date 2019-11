Jonathan Maicelo será el próximo invitado de “El valor de la verdad”

Jonathan Maicelo estará este sábado en “El valor de la verdad” para hablar sobre los polémicos temas que lo rodean y, muy probablemente, de las críticas de David ‘Pantera’ Zegarra en su contra.

A través de su cuenta de Instagram, Beto Ortiz compartió una foto en la que revela que el boxeador se confesará en el sillón rojo del programa de Latina.

“O yara kausa. Este sábado en “El valor de la verdad”. Un programa recontra alharaquito”, escribió el periodista en la leyenda de dicha instantánea.

Además, en sus historias de Instagram compartió un video donde aparece simulando ser un saco de box junto a Maicelo, en medio de las grabaciones. "Aquí haciendo de punching bag para Jonathan Maicelo”, colocó al lado del clip.

Como se recuerda, David ‘Pantera’ Zegarra se presentó el último sábado en “El valor de la verdad”, donde arremetió contra Jonathan Maicelo al asegurar que la actitud de este perjudica la imagen de los boxeadores peruanos. “Siempre he criticado su forma de comportarse, su forma de actuar, su forma de hablar…Porque Maicelo se comporta así, (la gente piensa) ‘ah no, todos los boxeadores son iguales’”, señaló el boxeador.

En aquella oportunidad, Beto Ortiz confesó que mantiene una amistad con Maicelo, pero que, por el momento, se encontraban distanciados.

Luego de que David ‘Pantera’ Zegarra lo criticara duramente por su forma de comportarse, Jonathan Maicelo se mostró completamente indignado e indicó que su la 'Pantera’ Zegarra no tiene por qué opinar sobre él.

“Él no es nadie para decir si yo dejo mal a los deportistas o boxeadores, porque yo soy alguien que salió de abajo y me he hecho como empresario y atleta, sus palabras están demás”, aseveró el boxeador, frente a las cámaras del programa “Válgame” de Latina.