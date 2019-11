Janet Barboza muestra su belleza natural para demostrar que no usa botox

Defendió su belleza natural. La conductora de televisión Janet Barboza recibió una serie de comentarios en Instagram luego de que negara usar botox en algunas zonas de su rostro, al mismo estilo de Josetty Hurtado.

Pese a las críticas que ha recibido, Janet Barboza ha ignorado todos los comentarios negativos en la red social Instagram. Recientemente compartió una foto donde muestra su belleza natural en la madrugada.

Cuando ya se encontraba en el programa radial que conduce en radio Cumbia Mix, la conductora de “Válgame” se animó a publicar una foto donde se ve sin maquillaje y sin los populares filtros.

En la foto se puede ver a Janet Barboza con la cara lavada, exponiendo su rostro sin una gota de maquillaje. Este fue el mensaje que compartió en su cuenta de Instagram:

“Todos los días despierto a las 5 AM para ir a la radio, trabajo que me apasiona. Una foto sin filtros me pareció oportuno para celebrar la vida”.

Janet Barboza defiende las cirugías

En el programa “Válgame” se presentó un informe sobre el antes y después de los famosos peruanos. Durante el debate entre los conductores, Janet Barboza se animó a defender las cirugías, pero no el uso del botox.

“Creo yo que las personas que si queremos vernos con ayuda de una cirugía, tenemos que hacer por si no estamos cómodos. Quiero decir públicamente que yo no uso botox, hay mucha gente que me acusa de eso”.

El antes y después de Janet Barboza

Con el paso de los años, la popular ‘rulitos’ se ha mantenido fiel a su estilo de vestir y también con la forma de su cabello, ya que no se ha animado a estar lacia, pero si ha cambiado el color en reiteradas oportunidades.

Otros detalles que llaman la atención es que Janet Barboza gusta por entrenar a diario para tener un estilo de vida saludable.