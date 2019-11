Gisela Valcárcel y Ethel Pozo habrían ignorado a Tula Rodríguez antes de la Teletón

Continúa la polémica sobre Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez. Es por ello que Mónica Cabrejos se animó a contar un tenso momento que habría sucedido entre las conductoras hace algunas semanas.

Según la periodista, la conductora de “En boca de todos” se encontraba caminando por los pasillos de América TV, cuando de pronto se encontró con la ‘Señito’, la hija de esta y una productora.

“Estaba Gisela con Ethel y la productora. Pasa Tula Rodríguez con su maletita y su ropa”, relató Mónica Cabrejos en “Válgame”, mientras hacía la recreación del momento junto a sus compañeros Karla Tarazona, Janet Barboza, el Zorro Zupe y Katty Sheen.

Tras este suceso, Gisela Valcárcel y Ethel Pozo le habrían dado la espalda a Tula Rodríguez, mientras que solo la productora se habría acercado a saludarla. “Van caminando, se cruzan y Gisela y Ethel dan la espalda (a Tula)”, aseguró.

“Esto ocurrió hace exactamente dos semanas en los pasillos de América Televisión, le dieron la espalda literalmente pero esa no sería la primera vez”, añadió la periodista.

Gisela Valcárcel se tomaría foto con Tula Rodríguez

La conductora de televisión Gisela Valcárcel aseguró que no intervino para que Tula Rodríguez no participe en la pasada edición de la Teletón. La conductora de “El dúo perfecto” afirmó que estaría dispuesta a posar en una foto junto a la esposa de Javier Carmona.

“La idea de la Teletón se podía desvirtuar. La atención se iba a distraer si Gisela y Tula desfilaban juntas. Que lo hagan cada una por su lado, esa hubiera sido una buena idea. Si alguien quiere la foto de Tula y mía, yo se las doy mañana, pero no me hubiera gustado que sea en la Teletón. No entiendo por qué me han metido en una problema tan feo y mezquino”, señaló, en una entrevista para RPP.