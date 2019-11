Gisela Valcárcel vetó a Janet Barboza de "La Movida de los sábados".

Kurt Villavicencio y Janet Barboza tuvieron un tenso enfrentamiento en “Válgame” al hablar del supuesto veto de Gisela Valcárcel a la popular ‘Rulitos’ en los años noventa cuando esta trabajaba en “La movida de Janet”.

Janet Barboza defendió a la conductora de “El dúo perfecto” de las críticas al indicar que estaba segura que fueron los directivos quienes decidieron que Tula Rodríguez no participe en la Teletón 2019.

“¿Por qué siempre tenemos que Gisela Valcárcel debe ser la bruja del cuento? Yo si creo que aquí fueron los directivos quienes tomaron la decisión de que no estuviera Tula”, señaló.

Tras ello, Kurt Villavicencio encaró a su compañera en “Válgame” y le recordó lo que era un secreto a voces. “¿Ya te olvidaste que Gisela Valcárcel te sacó de “La movida de los sábados” porque le incomodaba tu presencia o cuando envió a un grupo de personas para que hablaran mal de ti?”, comentó. Tras escuchar estas palabras, la ‘Rulitos’ se quedó perpleja y no descartó lo dicho por el popular ‘Metiche’ en “Válgame”.

Luego de unos minutos, Janet Barboza decidió brindar más detalles sobre el comentado tema. “Para muchas personas que trabajamos en Panamericana Tv desde el 98 hasta el 2007 habían bastantes rencillas con la señora Gisela Valcárcel. Hubieron varias personas del entorno de ella que salieron a atacarme ferozmente. A mi no me consta que me hayan sacado de Panamericana TV por la señora Gisela Valcárcel, pero tengo que decirlo: Me dijeron que Gisela había hablado con algún directivo para que sacaran mi programa porque yo era bastante molesta en el canal”, relató.

Recordemos que se empezó a especular que Gisela Valcárcel intervino para que Tula Rodríguez no participe en la Teletón, luego de que la conductora de “En boca de todos” y otras figuras de Pro TV no aparecieran en dicho evento.