Gisela: “Tula me hubiera incomodado en la Teletón”

Decidida a desvirtuar las especulaciones en torno a que ella impidió la participación de Tula Rodríguez en la Teletón, Gisela Valcárcel se comunicó el lunes con el programa de Magaly Medina en donde negó haber realizado vetos y confirmó que no tiene buena relación con la productora ProTV, responsable de ‘Esto es guerra’ y ‘En boca de todos’. Y confirmó lo dicho en RPP.

“Hubo un problema entre América TV y ProTV. América le encargó el inicio de la Teletón. Me cuentan que ellos querían que Tula Rodríguez esté en el primer desfile. Alguien dice esperen, la idea de la Teletón se va a desvirtuar, se van a distraer si Tula y Gisela desfilan juntas... No sé por qué me han metido en algo tan feo y mezquino. Si alguien quiere la foto de Tula y mía mañana me la hago”, dijo.

A propósito de ello, Gisela reveló que luego de que Tula iniciara una relación con su exesposo Javier Carmona, ellas no volvieron a conversar. “Hace 12 años no hablamos, no quiero mencionar más por respeto a Valentina, hija de Tula y Javier, esa niña merece vivir en paz. Por más que parezca extraño, le tengo mucho cariño”, manifestó luego en RPP.

“Mal haría en decir que Tula y yo somos amigas, pero no tengo nada en contra de ella. Si hubiésemos coincidido en la Teletón, si me hubiera incomodado, pero lo hubiera hecho naturalmente”, declaró en el programa ‘Encendidos’.