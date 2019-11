Christian Domínguez y Pamela Franco son captados paseando juntos en Chimbote

Tras los constantes cuestionamientos sobre la posible relación entre los cantantes Christian Domínguez y Pamela Franco, salen a la luz nuevas imágenes que demostrarían que hay algo más que una amistad entre ambos. El programa de Magaly Medina captó al ex de ‘Chabelita’ junto a la integrante de “Alma Bella” paseando en Chimbote.

La conductora de Magaly TV la Firme resaltó que Pamela Franco tiene un departamento en la ciudad portuaria, además toda su familia se encuentra en esa ciudad. “Esa no es una pareja de amigos, los amigos no viajan juntos ni pasan todo el día juntos. No pues a quién quieren engañar, lo que pasa es que él no quiere que lo critiquen, él no quiere quedar como un ‘sacavueltero’, no quiere quedar como un mujeriego, no quiere quedar como un desleal con ‘Chabelita’”, apuntó la popular ‘Urraca’.

PUEDES VER: Isabel Acevedo descarta regresar con Christian Domínguez tras enterarse de sus salidas con Pamela Franco

Las imágenes emitidas por el programa de ATV muestran al líder de la Gran Orquesta Internacional entrenando muy contento en un gimnasio de San Borja donde también se encontraba la integrante de “Alma Bella”, aproximadamente a las 9 de la noche ambos se retiran del local para subir a la camioneta que se se encuentra registrada con el nombre de Isabel Acevedo.

“Otra vez entrenando en el gimnasio, se bañan, se cambian, salen juntos y se van a Chimbote, que lindos como una pareja cualquiera ¡Atención Chabelita! no le creas nada de lo que te diga”, señaló.

Cabe señalar que la agrupación ‘Los conquistadores de la salsa’ estuvieron presentes en el set de Magaly para dar sus descargos sobre las fuertes amenazas que recibieron de parte de Christian Domínguez por haber dado detalles de los comportamientos que vieron entre el ex de Isabel Acevedo y Pamela Franco.