Anderson Santamaría captado con Shirley Arica y Olinda Castañeda en programa de Magaly

El próximo viernes 15 de noviembre Perú se enfrentará en partido amistoso contra Colombia y Anderson Santamaría (uno de los convocados para el encuentro) ha remecido la farándula local al ser captado festejando hasta altas horas de la madrugada junto alas polémicas Shirley Arica y Olinda Castañeda.

El popularmente llamado “ampay” fue presentado por Magaly Medina, en el se puede ver al futbolista peruano dentro de un box en un exclusivo club nocturno de Cancún en México.

Aparentemente, Olinda Castañeda y Shirley Arica viajaron juntas a la paradisíaca ciudad para vacacionar y aprovechando su estadía coordinaron para salir de fiesta junto a Anderson Santamaría.

Lo que sorprendió a más uno fue que cuando la ex conejita Playboy negó conocer al futbolista peruano, pese a que el reportero del programa de Magaly Medina le comentó sobre la grabación donde se ve a los dos juntos.

“Estuvo bonito y divertido (sobre el viaje) Fui a hacer unas fotos y el fin de semana me la pasé con mis amigas”, empezó diciendo Olinda Castañeda.

Cuando le preguntaron sobre Anderson Santamaría, la modelo fue enfática con su respuesta: “No sé quién es”.

“Yo fui con mis amigos, no salí con otra persona. No he salido a conquistar a alguien, ni que me conquisten. Así estoy más tranquila”, agregó.

Al respecto, Shirley Arica aclaró la situación entre el defensa nacional y Olinda Castañeda. “Lo que pasa es que no lo conoce (a Anderson Santamaría) yo los presenté”, dijo la popular ‘chica realidad’.